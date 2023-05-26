Движемся в сторону стандартов ЕС: Зеленский ответил на петицию об однополых браках

Президент Украины отметил, что согласно Конституции брак — это союз мужчины и женщины. Внести в нее изменения можно будет только после войны.

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Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна движется в сторону европейских стандартов относительно узаконивания однополых браков. Об этом говорится в ответе на электронную петицию на официальном сайте президента Украины.

В ответ на электронную петицию, глава государства подчеркнул, что в основе этих стандартов лежит уважение к правам и личным свободам граждан. Зеленский также сообщил о начале работы Министерства юстиции над законодательным введением института гражданского партнерства.

"В то же время эффективное внедрение европейских стандартов прав человека требует надлежащего понимания их принципов и доктринальных подходов — как со стороны органов публичной власти, так и со стороны общества", — говорится в ответе президента на электронное обращение.

Президент обратил внимание на то, что Конституция Украины определяет брак как союз мужчины и женщины. Однако при условиях военного или чрезвычайного положения, закон не может быть изменен. В связи с этим, украинский президент предложил Кабинету министров проработать вопрос о введении института зарегистрированного гражданского партнерства.

Напомним, в апреле сообщалось, что год спустя после побега от войны между Россией и Украиной, однополая пара из Украины смогла заключить брак в Великобритании, прожив месте 10 лет.

Ранее, в мартше сообщалось, что согласно опросу более половины украинцев поддерживают гражданское партнерство для однополых пар. Более 30% опрошенных также заявили, что у них есть знакомые или родственники, находящиеся в однополых отношениях.