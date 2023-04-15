Украинки, которые бежали от войны в Великобританию, заключили однополый брак

Юлия и Татьяна живут вместе уже 10 лет. Однако узаконить свои отношения смогли только после того, как 1 марта 2022 года выехали из Украины, спасаясь от войны.

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Однополая пара из Украины поженилась в Великобритании через год после бегства от российско-украинской войны. Об этом написало медиа The Guardian 15 апреля.

Юлия и Татьяна вместе уже 10 лет. Они давно решили, что их бракосочетание пройдет заграницей, однако не думали, что они окажутся в Великобритании как беженцы. Ведь 1 марта 2022 года они пересекли границу Украины.

Поэтому и датой свадьбы девушки решили выбрать этот день.

"Эта дата должна быть печальной годовщиной, годовщиной того, что мы оставили свою старую жизнь позади, но мы решили переписать эту историю и сделать ее нашей особой годовщиной", — сказала 42-летняя Татьяна.

А 44-летняя Юлия добавила, что это будет очень символично: поменять плохие воспоминания об этом дне на радостные.

Девушки поженились в ратуше города Рипли (графство Дербишир, Великобритания). На церемонии присутсвовали только самые близкие люди.

"Это действительно было очень странно, что наша мечта сбылась, но таким странным образом. Это было сложно", — сказала Татьяна.

А ее партнерша добавила, что эмиграция из Украины из-за войны точно не та цена, которую она была готова заплатить за официальный брак с любимой женщиной.

13 марта мы писали о том, что более половины украинцев поддерживают гражданское партнерство однополых пар. Почти треть опрошенных социологами из Active Group сказали, что у них есть знакомые или родственники, пребывающие в однополых отношениях. А 10% говорят о необходимости запрета союзов представителей ЛГБТ+.

Напомним, по состоянию на 8 марта в Украине 19 однополых пар подали заявления на регистрацию брака на базе мобильного портала "Дія". Тогда нардеп Инга Совсун сказала, что дальнейшую регистрацию они не пройдут, потому что законодательством этого не предусмотрено.