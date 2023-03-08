За неделю в "Дію" подали более 1000 заявок на регистрацию брака, из них 19 от однополых пар

В Минцифры рассказали, что более половины заявок уже одобрены. С 7 марта на рассмотрение в Раду внесли законопроект о возможности заключения браков между однополыми парами.

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Более тысячи украинцев уже воспользовались новой услугой "электронной подачи заявления на регистрацию брака" на базе мобильного портала "Дія". Об этом сообщил 8 марта руководитель по развитию электронных услуг в Минцифре Мстислав Баник.

Анонсированная в середине февраля услуга по регистрации брака вступила в действие чуть более недели назад, 27 февраля, и уже активно используется украинскими гражданами.

"Это одна из наших самых ожидаемых услуг среди пользователей, потому что теперь можно подать заявление о браке, не выходя из дома. Также можно сразу выбрать место, время, формат и зал, где пройдет церемония", – объяснили в Минцифре.

По словам Баника, всего за неделю заявки на регистрацию брака подало 1100 пар, из которых были одобрены уже 764 запроса.

Также стало известно, что 19 заявок поступили от однополых пар, однако действующее законодательство не позволяет рассмотреть эти обращения.

"По состоянию на 7 марта в "Дія" было подано 19 заявок на регистрацию брака от однополых пар. Дальнейшую регистрацию они не пройдут, потому что законодательством этого не предусмотрено, но это демонстрирует, что есть по меньшей мере 38 человек для кого это важно. Это цифра, о которой тоже надо помнить. Это способ показать, что, мол, мы есть и мы требуем, чтобы нас видели", — рассказала народная депутат Инна Совсун.

Как подать заявку на регистрацию брака через портал "Дія":

пройти авторизацию;

перейти в раздел "Семья";

выбрать услугу "Заявление о браке";

заполнить все данные раздела;

выбрать место и время церемонии регистрации:

оплатить административный сбор;

заверить заявку своей электронной подписью.

Следует отметить, что заявление на брак также должен подписать партнер. Он должен авторизоваться в своем кабинете и перейти на заявление по ссылке, чтобы подписать его своей электронной подписью.

Напомним, 15 февраля, на портале "Дія" было анонсировано 6 новых услуг доступных для граждан Украины, среди которых упоминалась услуга онлайн заявки на регистрацию брака.

7 марта 2023 депутат Инна Совсун подала на регистрацию законопроект о "зарегистрированных партнерствах", позволяющий заключать браки как среди разнополых, так и среди однополых пар. На рассмотрение проекта предусмотрено 5 дней.

Также 8 сентября прошлого года стало известно, что украинцы могут получить админуслуги и подать заявление на регистрацию брака теперь можно с цифровой версией паспорта гражданина Украины