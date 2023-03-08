За тиждень в "Дії" подали понад 1 000 заявок на реєстрацію шлюбу, з них 19 від одностатевих пар

У Мінцифри розповіли, що понад половина заявок уже схвалена. Із 7 березня на розгляд до Ради внесли законопроєкт про можливість укладання шлюбів між одностатевими парами.

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Понад тисяча українців уже скористалися новою послугою "електронного подання заяви на реєстрацію шлюбу" на базі мобільного порталу "Дія". Про це повідомив 8 березня керівник розвитку електронних послуг у Мінцифри Мстислав Банік.

Анонсована в середині лютого послуга з реєстрації шлюбу набула чинності трохи більше тижня тому, 27 лютого, й уже активно використовується українськими громадянами.

"Це одна з наших найочікуваніших послуг серед користувачів, тому що тепер можна подати заяву про шлюб, не виходячи з дому. Також можна відразу вибрати місце, час, формат і зал, де пройде церемонія", — пояснили у Мінцифрі.

За словами Баніка, всього за тиждень заявки на реєстрацію шлюбу подало 1 100 пар, з яких було схвалено вже 764 запити.

Також стало відомо, що 19 заявок надійшли від одностатевих пар, проте чинне законодавство не дозволяє розглянути ці звернення.

"Станом на 7 березня в "Дія" було подано 19 заявок на реєстрацію шлюбу від одностатевих пар. Подальшої реєстрації вони не пройдуть, тому що законодавством цього не передбачено, але це демонструє, що є щонайменше 38 осіб для кого це важливо. Це цифра, яку теж треба пам'ятати. Це спосіб показати, що, мовляв, ми є і ми вимагаємо, щоб нас бачили", — розповіла народна депутатка Інна Совсун.

Як подати заявку на реєстрацію шлюбу через портал "Дія":

пройти авторизацію;

перейти до розділу "Сім'я";

вибрати послугу "Заява про шлюб";

заповнити всі дані розділу;

обрати місце та час церемонії реєстрації:

сплатити адміністративний збір;

завірити заявку своїм електронним підписом.

Варто зазначити, що заяву на шлюб також має підписати партнер. Він повинен авторизуватися у своєму кабінеті та перейти на заяву за посиланням, щоб підписати її своїм електронним підписом.

Нагадаємо, 15 лютого, на порталі "Дія" було анонсовано 6 нових послуг, доступних для громадян України, серед яких згадувалася послуга онлайн заявки на реєстрацію шлюбу.

7 березня 2023 року депутатка Інна Совсун подала на реєстрацію законопроєкт про "зареєстровані партнерства", що дозволяє укладати шлюби як серед різностатевих, так і серед одностатевих пар. На розгляд проєкту передбачено 5 днів.

Також 8 вересня минулого року стало відомо, що українці можуть отримати адмінпослуги й подати заяву на реєстрацію шлюбу тепер можна з цифровою версією паспорта громадянина України