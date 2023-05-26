Рухаємось у бік стандартів ЄС: Зеленський відповів на петицію про одностатеві шлюби

Президент України зазначив, що згідно з Конституцією шлюб – це союз чоловіка та жінки. Внести до неї зміни можна буде лише після війни.

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Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що країна рухається у бік європейських стандартів щодо узаконення одностатевих шлюбів. Про це йдеться у відповіді на електронну петицію на офіційному сайті президента України.

У відповідь на електронну петицію, глава держави наголосив, що в основі цих стандартів лежить повага до прав та особистих свобод громадян. Зеленський також повідомив про початок роботи Міністерства юстиції щодо законодавчого запровадження інституту громадянського партнерства.

"Водночас ефективне впровадження європейських стандартів прав людини вимагає належного розуміння їхніх принципів та доктринальних підходів — як з боку органів публічної влади, так і з боку суспільства", — йдеться у відповіді президента на електронне звернення.

Президент звернув увагу на те, що Конституція України визначає шлюб як союз чоловіка та жінки. Однак за умов військового чи надзвичайного стану закон не може бути змінений. У зв'язку з цим український президент запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання щодо запровадження інституту зареєстрованого громадянського партнерства.

Нагадаємо, у квітні повідомлялося, що через рік після втечі від війни між Росією та Україною, одностатева пара з України змогла укласти шлюб у Великобританії, проживши місці 10 років.

Раніше, у березні повідомлялося, що згідно з опитуванням більша частина українців підтримують громадянське партнерство для одностатевих пар. Понад 30% опитаних також заявили, що мають знайомих або родичів, які перебувають в одностатевих відносинах.