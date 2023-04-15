Українки, які втекли від війни до Британії, уклали одностатевий шлюб

Юлія та Тетяна живуть разом уже 10 років. Однак узаконити свої відносини змогли лише після того, як 1 березня 2022 року виїхали з України, рятуючись від війни.

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Одностатева пара з України одружилася у Британії через рік після втечі від російсько-української війни. Про це написало медіа The Guardian 15 квітня.

Юлія та Тетяна разом уже 10 років. Вони давно вирішили, що їхнє одруження пройде закордоном, проте не думали, що вони виявляться у Британії як біженці. Адже 1 березня 2022 року вони перетнули кордон України.

Тож і датою весілля дівчата вирішили обрати цей день.

"Ця дата мала бути сумною річницею, річницею того, що ми залишили своє старе життя позаду, але ми вирішили переписати цю історію і зробити її нашою особливою річницею", — сказала 42-річна Тетяна.

А 44-річна Юлія додала, що це буде дуже символічно: змінити погані спогади про цей день на радісні.

Дівчата одружилися в ратуші міста Ріплі (графство Дербішир, Великобританія). На церемонії були присутні тільки найближчі люди.

"Це справді було дуже дивно, що наша мрія збулася, але таким дивним чином. Це було складно", — сказала Тетяна.

А її партнерка додала, що еміграція з України через війну точно не та ціна, яку вона була готова заплатити за офіційний шлюб із коханою жінкою.

13 березня ми писали про те, що більш ніж половина українців підтримують громадянське партнерство одностатевих пар. Майже третина опитаних соціологами з Active Group сказали, що мають знайомих чи родичів, які перебувають в одностатевих відносинах. А 10% говорять про необхідність заборони спілок представників ЛГБТ+.

Нагадаємо, станом на 8 березня в Україні 19 одностатевих пар подали заяви на реєстрацію шлюбу на базі мобільного порталу Дія. Тоді нардеп Інга Совсун сказала, що подальшої реєстрації вони не пройдуть, тому що законодавством цього не передбачено.