"Должны сделать это сами": Джонсон заявил, что в США "неделями" знали о российской угрозе

По словам спикера Майка Джонсона, Вашингтон должен ответить на новую угрозу в космосе немедленно. Он заверил, что у Белого дома есть план.

Спикер Палаты представителей США и политик-республиканец Майк Джонсон заявил, что о российской угрозе было известно Конгрессу "неделями". Об этом говорится в материале The Hill от 15 февраля.

Джонсон рассказал, что в Конгрессе США в течение недель знали об угрозе разработки Россией противоспутникового оружия. Он подчеркнул, что ответ со стороны Вашингтона должен быть немедленным.

"Это вопрос, о котором мы знаем несколько недель. Мы требовали встречи с президентом", — сказал спикер.

Он заверил, что у Белого дома есть план противостояния российской угрозе.

"Соединенные Штаты не могут полагаться на другие страны для решения подобных вопросов. Мы должны сделать это сами, и мы это сделаем", — заявил Джонсон.

Член Палаты представителей США Майк Тернер назвал угрозу "российским противоспутниковым оружием". Он отметил, что поддерживает ответ Белого дома.

"Мы все вышли с очень сильным впечатлением, что администрация воспринимает это очень серьезно и что у администрации есть план", — сказал Тернер.

В СМИ добавили, что накануне Тернер сделал загадочное заявление, призвав Джо Байдена рассекретить информацию о "серьезной угрозе национальной безопасности". Сейчас Белый дом оценивает, навредило ли это заявление разведке США и контакту с РФ относительно новой угрозы.

Напомним, в СМИ со ссылкой на источники информировали, что беспокойство в Вашингтоне связано с намерением РФ вывести ядерное оружие в космос. В Конгрессе США считают проблему серьезной.

В Белом доме уже прокомментировали новую российскую угрозу. Координатор Совета нацбезопасности Джон Киоби заявил, что антиспутниковое оружие РФ может повлиять на землю, и в США относятся "очень серьезно" к этому.