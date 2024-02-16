"Он убит Путиным": мировые лидеры отреагировали на смерть Навального (фото)

Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада относительно смерти заключенного оппозиционера Алексея Навального, по ее мнению, являются "саморазоблачением".

В пятницу, 16 февраля, стало известно, что в исправительной колонии скончался российский оппозиционер Алексей Навальный. Ряд мировых лидеров возложили ответственность за смерть политика на Кремль. Фокус в одном материале собрал реакцию западных политиков и дипломатов.

Одним из первых на смерть Алексея Навального отреагировал президент Латвии Эдгар Ринкевичс.

"Что бы вы ни думали об Алексее Навальном как политике, он был жестоко убит Кремлем. Это факт, и это то, что нужно знать об истинной природе нынешнего российского режима", — написал в соцсети Х Ринкевичс.

Президент Латвии прокомментировал смерть Алексея Навального Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский о смерти Навального узнал во время встречи с канцлером Германии Олафом Шольцом в Берлине.

"Только что стало известно, что в российской тюрьме погиб Алексей Навальный. Очевидно он убит Путиным, как и тысячи других замученных, замученных из-за одного этого существа. Путину все равно кто погибнет, лишь бы только он сохранил свои позиции", — сказал украинский президент.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что смерть Алексея Навального свидетельствует о том, что в России каждый, кто выступает за демократию, должен бояться за свою жизнь и за свою безопасность.

"Это просто ужасно и это знак, как Россия изменилась. К сожалению, этот процесс начался очень давно, и она отошла от демократии. Это уже давно не демократия", — сказал он на совместном брифинге с Владимиром Зеленским.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак назвал сообщение о смерти российского оппозиционера "ужасными новостями".

"Будучи самым ярым защитником российской демократии, Алексей Навальный на протяжении всей своей жизни демонстрировал невероятное мужество. Мои мысли с его женой и народом России, для которого это огромная трагедия", — написал Сунак в соцсети Х.

Риши Сунак о смерти Алексея Навального Фото: Скриншот

Председатель Европейского Совета Шарль Мишель ответственность за смерть Навального возложил на Кремль.

"Алексей Навальный боролся за ценности свободы и демократии. Ради своих идеалов он принес наивысшую жертву. ЕС считает российский режим единственным ответственным за эту трагическую смерть. Я выражаю свои глубокие соболезнования его семье. И тем, кто борется за демократию по всему миру в самых темных условиях. Гибнут бойцы. Но борьба за свободу никогда не заканчивается", — написал Мишель в соцсети Х.

Шарль Мишель прокомментировал смерть Алексея Навального Фото: скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что он "глубоко расстроен и обеспокоен" сообщениями о смерти российского оппозиционера Алексея Навального, пишет The Guardian.

"Мы должны установить все факты, а Россия должна ответить на все серьезные вопросы относительно обстоятельств его смерти", — сказал Столтенберг.

В свою очередь, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада относительно смерти заключенного оппозиционера Алексея Навального, по ее мнению, являются "саморазоблачением".

"Моментальная реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального в виде прямых обвинений России самообличительная. Судмедэкспертизы еще нет, а выводы Запада уже готовы", — написала Захарова.

Фото: скриншот

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Ему было 47 лет. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что Алексею Навальному стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание. Некоторые СМИ пишут, что у заключенного оторвался тромб.

Алексей Навальный был номинирован на Нобелевскую премию в 2023 году. Среди претендентов был и президент Украины Владимир Зеленский. Премию получила Наргес Мохамади из Ирана за ее борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.