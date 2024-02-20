В России повторно объявили в розыск брата Навального (фото)

Олега Навального уже объявляли в розыск в январе 2022 года. По какой уголовной статье разыскивают брата Алексея Навального российские правоохранители не сообщают.

Министерство внутренних дел Российской Федерации снова объявило в розыск брата погибшего Алексея Навального Олега Навального. Об этом пишет российское издание Meduza.

Карточка с его именем появилась в базе МВД РФ. По какой уголовной статье разыщется младший брат Навального в российском силовом ведомстве не уточнили.

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Олега Навального объявляли в федеральный розыск в январе 2022 года. В феврале того же года суд изменил ему условный срок на реальный по так называемому "санитарному делу" — якобы из-за того, что он не стал на учет в инспекции.

Само "санитарное дело" было возбуждено в январе 2021 года после несогласованной акции в поддержку Алексея Навального, который тогда находился под стражей. Тогда по полтора года лишения свободы получили соратница Навального Любовь Соболь и пресс-секретарь политика Кира Ярмыш. По версии российского следствия, фигуранты призывали выйти на акцию в поддержку Алексея Навального и таким образом провоцировали людей на нарушение ковидных ограничений.

До этого, в 2014 году Олег Навальный получил три с половиной года реального срока по делу, в рамках которого его и Алексея Навального обвиняли в хищении при оказании логистических услуг компании "Ив Роше". Алексея Навального также приговорили к трем с половиной годам по этому делу, но его срок был условным.

Напомним, российский оппозиционер Алексей Навальный умер в российской колонии 16 февраля. Региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний утверждает, что политику стало плохо сразу после прогулки и он потерял сознание.

19 февраля жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что продолжит дело мужа и призвала россиян "бороться с режимом". По словам Навальной, тело ее мужа не отдают родным, ведь выжидают, пока исчезнут следы "Новичка", и заверила, что ей известно, из-за чего конкретно президент РФ убил оппозиционера.