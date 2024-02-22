Должны выбрать единогласно: Politico рассказало, кого Байден хочет видеть новым генсеком НАТО

Издание напоминает, что кандидат на пост генсека НАТО должен заручиться поддержкой всех 31 страны-члена, а также пройти через Турцию и Венгрию, которые оказались самыми большими препятствиями в вопросе расширения Альянса.

Президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, такая поддержка со стороны руководителя ключевого члена Североатлантического альянса может стать стимулом для большинства союзников также поддержать кандидатуру Рютте после нескольких месяцев борьбы за этот пост многих европейских лидеров.

Ранее Politico сообщало, что две трети стран — членов НАТО поддерживают премьера Нидерландов в его продвижении главой военного альянса и планируют утвердить кандидатуру Рютте на июльском саммите блока в Вашингтоне.

"Согласно правилам НАТО, кандидатура генерального секретаря должна быть выбрана единогласно, а это означает, что Рютте все еще должен заручиться поддержкой всех 31 страны-члена. Любой кандидат на эту должность должен пройти через Турцию и Венгрию, которые оказались самыми большими препятствиями для приема новых членов", — подчеркивает издание.

И напоминает, что Турция попросила заверений, прежде чем поддержать Рютте, в то время как у Венгрии были давние разногласия с премьер-министром Нидерландов.

При этом Politico отмечает, что нынешний генсек Йенс Столтенберг уверенно с 2014 года руководил военно-политическим блоком в сложное время трансатлантической политики, однако срок его полномочий истекает в октябре 2024 года.

Основные проблемы, с которыми столкнется новый генсек

Любой, кто станет генеральным секретарем Альянса, пишет Politico, станет на путь столкновения с Россией, поскольку сегодня блок укрепляется именно против агрессии РФ и лично Владимира Путина через два года после полномасштабного вторжения на Украину.

Кроме того, если бывший президент США Дональд Трамп вернется в Овальный кабинет, главе НАТО придется преодолевать скептицизм республиканцев в отношении Альянса и коллективной безопасности.

Серьезной проблемой для НАТО, утверждают эксперты издания, остаются расходы на оборону, поскольку страны Альянса, осознав нынешнюю глобальную угрозу, изо всех сил пытаются достичь цели в 2% ВВП, установленной блоком еще в 2014 году, после первого вторжения России в Украину.

"В 2024 году 18 из 31 страны НАТО наконец-то достигнут 2% стандарта по сравнению с 7 странами в прошлом году. В том числе Нидерландам, которым еще предстоит достичь этой отметки, но они находятся на пути к тому, чтобы потратить 2% в этом году", — замечают в Politico.

Кто претендовал на пост генсека НАТО

Страны-члены Альянса обсуждали другие варианты преемников Столтенберга. Так, среди возможных претендентов назывался бывший министр обороны Британии Бен Уоллес, однако его кандидатуру не поддержали в США.

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас выражала заинтересованность в должности главы НАТО, вместе с тем, ее кандидатура не рассматривается, поскольку она не заявила о своем желании.

Такое же замечание касается и министра иностранных дел Латвии Кришьяниса Кариньша, который в 2023 году даже совершил некий пиар-тур, чтобы попробовать свои силы.

Кроме того, распространялась информация о назначении генсеком главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, премьера Дании Мэтте Фредериксен, премьера Испании Педро Санчеса.

Напомним, Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс намерен передать Украине миллион беспилотных летательных аппаратов в качестве военной помощи.

Также Фокус отмечал, что Украине в 2024 году не стоит ждать приглашения вступить в НАТО. Главным приоритетом Альянса является оказание помощи для обеспечения безопасности Украины, а не формальное приглашение.