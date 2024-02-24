Манипулировал капиталом: суд признал Трампа виновным и назначил выплатить штраф, — Reuters

В свою очередь Дональд Трамп пообещал подать апелляцию.

45-го президента США Дональда Трампа официально обязали выплатить 454 миллиона долларов по делу о мошенничестве с недвижимостью. Об этом сообщает Reuters.

Судья официально обязал Дональда Трампа выплатить 454,2 миллиона долларов после того, как его признали виновным в манипулировании его собственным капиталом по делу о гражданском мошенничестве, возбужденному генеральным прокурором штата Нью-Йорк.

Выплата включает в себя штраф в размере 354,9 миллиона долларов, который судья Артур Энгорон из государственного суда Манхэттена назначил 16 февраля, а также проценты после судебного разбирательства без присяжных, которое длилось более трех месяцев.

Кроме того по решению суда взрослым сыновьям Трампа — Дональду Трампу-младшему и Эрику Трампу — нужно будет выплатить почти 4,7 миллиона долларов, а бывшему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу — 1,1 миллиона долларов, включая проценты. Сумма выплат составила 464,6 миллиона долларов и была определена в четверг. Ежедневно будут начисляться проценты на сумму более 114 000 долларов США, в основном только для Дональда Трампа, сообщает медиа.

Кроме этого, по информации издания, Трамп запрещен в течение трех лет занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании или получать кредиты в банках, зарегистрированных в штате. Его сыновья получили двухлетние запреты на руководящие должности.

Напомним, в конце декабря 2023 года стало известно, что Высший суд Колорадо запретил Трампу баллотироваться на выборах президента в 2024 году. Предвыборный штаб Трампа сразу же заявил, что подаст апелляцию на это решение в Верховный суд США.

А в конце сентября 2023 года мы писали о том, что Трамп был признан виновным в мошенничестве с активами в Нью-Йорке. Сам политик отрицал обвинения на основании того, что он может найти сговорчивого покупателя, который заплатит любую цену за его поместье в Мар-а-Лаго.