По словам журналистов, выплата штрафа может уничтожить весь запас наличных активов Трампа, но не сделает его банкротом. Так, большая часть его богатства связана с недвижимостью.

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Суд в Нью-Йорке признал бывшего президента США Дональда Трампа виновным в мошенничестве и сговор с целью манипулирования капиталом. Он присудил ему выплатить штраф в размере 355 миллионов долларов, а также наложил другие ограничения. Об этом пишет издание New York Times.

По словам журналистов, выплата штрафа может уничтожить весь запас наличных активов Трампа, но не сделает его банкротом. Так, большая часть его богатства связана с недвижимостью.

Отмечается, что судья вынес широкий спектр наказаний, которые угрожают бизнес-империи политика. Так, Трамп он одновременно борется с четырьмя уголовными делами

Сообщается, что судья Энгорон запретил Трампу на три года занимать руководящие должности в любой нью-йоркской компании, включая его собственную Trump Organization. Он также наложил двухлетний такой же запрет для взрослых сыновей Трампа и приказал им выплатить более 4 миллионов долларов.

"Один из них, Эрик Трамп, является фактическим исполнительным директором компании, и это решение ставит под сомнение, сможет ли кто-либо из членов семьи управлять бизнесом в ближайшем будущем", — сказано в материале.

Издание пишет, что Энгорон раскритиковал Трампа и других обвиняемых за то, что они годами отказывались признать свои правонарушения. Он отметил, что Дональд Трамп не совершал насильственных преступлений, но заявил, что он не может признать свою ошибку.

По словам журналистов, Трамп подаст апелляцию на решение суда. Как рассказала одна из адвокатов Трампа Алина Хабба, приговор является явной несправедливостью. Она надеется, что Апелляционная палата его отменит.

Напомним, что Трамп заявил, что президент США Джо Байден отдаст Украину Владимиру Путину. По словам бывшего президента США, глава Кремля — это сильный авторитарный лидер, который получит все, что захочет, пользуясь слабостью администрации Джо Байдена.