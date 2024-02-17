За словами журналістів, виплата штрафу може знищити весь запас готівкових активів Трампа, але не зробить його банкрутом. Так, більша частина його багатства пов'язана з нерухомістю.

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Суд у Нью-Йорку визнав колишнього президента США Дональда Трампа винним у шахрайстві та змові з метою маніпулювання капіталом. Він присудив йому виплатити штраф у розмірі 355 мільйонів доларів, а також наклав інші обмеження. Про це пише видання New York Times.

За словами журналістів, виплата штрафу може знищити весь запас готівкових активів Трампа, але не зробить його банкрутом. Так, більша частина його багатства пов'язана з нерухомістю.

Зазначається, що суддя виніс широкий спектр покарань, які загрожують бізнес-імперії політика. Так, Трамп він одночасно бореться з чотирма кримінальними справами

Повідомляється, що суддя Енгорон заборонив Трампу на три роки обіймати керівні посади в будь-якій нью-йоркській компанії, включно з його власною Trump Organization. Він також наклав дворічну таку саму заборону для дорослих синів Трампа і наказав їм виплатити понад 4 мільйони доларів.

"Один із них, Ерік Трамп, є фактичним виконавчим директором компанії, і це рішення ставить під сумнів, чи зможе будь-хто з членів сім'ї управляти бізнесом у найближчому майбутньому", — ідеться в матеріалі.

Видання пише, що Енгорон розкритикував Трампа та інших обвинувачених за те, що вони роками відмовлялися визнати свої правопорушення. Він зазначив, що Дональд Трамп не скоював насильницьких злочинів, але заявив, що він не може визнати свою помилку.

За словами журналістів, Трамп подасть апеляцію на рішення суду. Як розповіла одна з адвокатів Трампа Аліна Хабба, вирок є явною несправедливістю. Вона сподівається, що Апеляційна палата його скасує.

Нагадаємо, що Трамп заявив, що президент США Джо Байден віддасть Україну Володимиру Путіну. За словами колишнього президента США, глава Кремля — це сильний авторитарний лідер, який отримає все, що захоче, користуючись слабкістю адміністрації Джо Байдена.