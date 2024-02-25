"Не переживайте": Лукашенко рассказал, будет ли снова баллотироваться в президенты Беларуси

Белорусский политик заявил, что чем сложнее будет обстановка, тем быстрее он пойдет на президентские выборы. При этом он отметил, что "многое может измениться".

Александр Лукашенко заявил о намерении снова баллотироваться в президенты Беларуси в 2025 году. Об этом пишет беларусский портал BELTA 25 февраля.

"Пойду, пойду, пойду. Передайте им (уехавшим), что пойду!" — сказал белорусский политик после голосования на выборах депутатов Палаты представителей и местных советов депутатов.

По словам Лукашенко, ответственный президент не может "бросить" людей, которые "за ним шли в бой". Он также заявил, что чем сложнее будет обстановка и чем больше будут "будоражить общество", тем быстрее он пойдет на выборы.

"Вы не переживайте, мы сделаем так, как это надо для Беларуси", — заявил он.

При этом Лукашенко подчеркнул, что до президентских выборов есть еще год и за это время "многое может измениться",

"Естественно, я и все мы, общество, будем реагировать на то, какие изменения будут происходить в нашем обществе и в какой ситуации мы подойдем через год к голосованию", — сказал политик.

Напомним, 20 февраля Александр Лукашенко дал поручение силовикам организовать патрулирование со стрелковым оружием на улицах белорусских городов. По его словам, такие меры помогут повысить уровень безопасности на улицах.

В тот же день Александр Лукашенко заявил, что мир снова оказался на краю пропасти, и выразил обеспокоенность касательно начала Третьей мировой войны. Политик призвал к "максимальной готовности к нейтрализации рисков и угроз".