Старший сын Трампа получил конверт, из которого "вылетел белый порошок", – СМИ (фото)

По словам сына экс-президента США, это уже второй конверт с белым порошком, который был отправлен ему по почте за последние несколько лет.

Дональд Трамп-младший, сын бывшего президента США Дональда Трампа, получил письмо с белым порошком. Об этом пишет портал The Daily Beast со ссылкой на три источника.

Сообщается, что вечером 26 февраля возле дома старшего сына Трампа в штате Флорида были замечены пожарные машины и люди в защитных костюмах.

Возде дома сына экс-президента США были замечены пожарные машины Фото: The Daily Beast

По информации источников издания, это связано с тем, что Дональд Трамп-младший получил письмо неопознанным веществом. Один из источников рассказал, что после того, как сын экс-президента США открыл конверт, из него "вылетел белый порошок".

Представитель сына бывшего президента сообщил, что на данный момент неизвестно, о каком именно веществе идет речь. По его словам, официальные лица на месте происшествия полагают, что оно не смертельно.

Сам Дональд Трамп-младший заявил, что это уже второй конверт с белым порошком, который был отправлен ему по почте за последние годы.

"То, что подобные вещи случаются, стало уже слишком обычным", — сказал он.

Напомним, 20 сентября был взломан аккаунт Дональда Трампа-младшего в Twitter, после чего там появилось сообщение о якобы гибели его отца. Хакер также написал от имени сына Дональда Трампа несколько сообщений о Северной Корее и генеральном директоре X Илоне Маске.

Ранее, 26 августа СМИ сообщили, что что Дональд Трамп-младший начал продавать футболки, чашки и плакаты с фотографией своего отца, сделанной в тюрьме. По его словам, вся прибыль от этого товара в моем интернет-магазине будет пожертвована в Фонд правовой защиты для "борьбы с тиранией и безумием".