Сын Трампа опубликовал твит о смерти отца, а позже заявил о взломе: что известно

Известно, что хакер с аккаунта сына Трампа сделал еще несколько сообщений о Северной Корее и генеральном директоре компании X Маска.

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Аккаунт Дональда Трампа-младшего в Twitter был взломан в среду утром, 20 сентября, и завален серией странных сообщений. Об этом сообщает Daily Mail.

"С грустью сообщаю, что мой отец Дональд Трамп умер. Я буду баллотироваться в президенты в 2024 году", — говорится в первом посте в соцсети X, ранее известной как Twitter.

Кроме того, хакер с аккаунта сына Трампа сделал еще несколько сообщений о Северной Корее и генеральном директоре X Илоне Маске.

Несколько других твитов содержали ненормативную лексику.

Сообщения в Твиттере Трампа-младшего Сообщения в Твиттере Трампа-младшего

Пресс-секретарь старшего сына бывшего президента Дональда Трампа Эндрю Сурабиан отметил в собственном твиттере, что публикации были результатом взлома.

Менее чем через полчаса после публикации сообщений хакера обнаружили и Трамп-младший восстановил контроль над своим аккаунтом, удалив публикации.

"Я не хочу, чтобы Дональд Трамп-младший вернул свою учетную запись — это все слишком весело", — пошутил на своем аккаунте брат и средний сын Трампа Эрик Трамп.

Напомним, 13 мая сын экс-президента США Дональда Трампа опубликовал в своем Instagram фото, на котором изображен президент Украины Владимир Зеленский в купальнике. На заднем фоне коллажа также размещено фото президента США Джо Байдена с долларовыми купюрами. Таким образом Трамп-младший раскритиковал решение Белого дома направить Украине $40 млрд тогда, когда страна испытывает дефицит детского питания.