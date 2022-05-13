"Денежный дождь в Украине": Трамп-младший раскритиковал выделение Украине $40 млрд

Сын экс-президента США критикует решение Белого дома направить Украине $40 млрд в то время, когда страна испытывает дефицит детского питания. Свой пост в Инстаграм он сопроводил пошлым коллажем с Владимиром Зеленским.

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Сын экс-президента США Дональда Трампа опубликовал в своем Instagram фото, на котором изображен президент Украины Владимир Зеленский в купальнике. На заднем фоне коллажа также помещено фото президента США Джо Байдена с долларовыми купюрами.

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В комментариях к посту Дональд Трампа-младший выразил свое негативное отношение к решению американского правительства выделить 40 миллиардов долларов на поддержку Украины. По его словам, политика Джо Байдена не привела ни к чему хорошему, а выделенная сумма не пойдет на реальную помощь гражданам Украины.

"40,000,000,000.00!!! Вызываем денежный дождь в Украине… пока американцы страдают, а у нас дефицит детского питания. Отличная работа, ребята. По крайней мере 7 долларов из этой суммы пойдут на помощь реальным украинцам… остальное — откат крупным военным и коррумпированным политикам", — написал Трампа-младший.

Некоторые подписчики Трампа в своих комментариях поддержали критику и добавили, что США испытывает беспрецедентный дефицит детского питания.

Стоит отметить, что сегодня Белый дом опубликовал сообщение о том, что Байден лично подключился к решению проблемы дефицита молочных смесей для новорожденных американцев.

"Сегодня президент Байден переговорил с представителями розничных сетей и компаний-производителей, включая Wal-Mart, Target, Reckitt и Gerber, для обсуждения возможностей совместными усилиями помочь семьям получить доступ к смесям для новорожденных", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп назвал оккупацию Россией украинских территорий "миротворческой операцией". По его словам, российского вторжения в Украину никогда бы не случилось, если бы на месте Джо Байдена был он.

Вашингтон одобрил пакет военной и гуманитарной поддержки Украины на 40 млрд долларов. Основная часть средств будет направлена на военное и защитное оборудование и снаряжение, а также в Фонд экономической поддержки Украины.