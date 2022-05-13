"Грошовий дощ в Україні": Трамп-молодший розкритикував виділення Україні $40 млрд

Син експрезидента США критикує рішення Білого дому направити Україні $40 млрд тоді, коли країна зазнає дефіциту дитячого харчування. Свій пост в "Інстаграмі" він супроводжував вульгарним колажем із Володимиром Зеленським.

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Син експрезидента США Дональда Трампа опублікував у своєму Instagram фото, на якому зображено президента України Володимира Зеленського в купальнику. На задньому фоні колажу також розміщено фото президента США Джо Байдена з доларовими купюрами.

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У коментарях до поста Дональд Трампа-молодший висловив своє негативне ставлення до рішення американського уряду виділити 40 мільярдів доларів на підтримку України. За його словами, політика Джо Байдена не привела ні до чого доброго, а виділена сума не піде на реальну допомогу громадянам України.

"40,000,000,000.00!!! Викликаємо грошовий дощ в Україні… поки американці страждають, а в нас дефіцит дитячого харчування. Відмінна робота, хлопці. Принаймні 7 доларів із цієї суми підуть на допомогу реальним українцям… решта — відкіт великим військовим і корумпованим політикам", — написав Трамп-молодший.

Деякі передплатники Трампа у своїх коментарях підтримали критику та додали, що США відчуває безпрецедентний дефіцит дитячого харчування.

Варто зазначити, що сьогодні Білий дім опублікував повідомлення, що Байден особисто підключився до вирішення проблеми дефіциту молочних сумішей для новонароджених американців.

"Сьогодні президент Байден переговорив із представниками роздрібних мереж і компаній-виробників, включаючи Wal-Mart, Target, Reckitt і Gerber, для обговорення можливостей спільними зусиллями допомогти сім'ям отримати доступ до сумішей для новонароджених", — ідеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що експрезидент США Дональд Трамп назвав окупацію Росією українських територій "миротворчою операцією". За його словами, російського вторгнення в Україну ніколи не сталося б, якби на місці Джо Байдена був він.

Вашингтон схвалив пакет військової та гуманітарної підтримки України на 40 млрд доларів. Основна частина коштів буде спрямована на військове та захисне обладнання та спорядження, а також у Фонд економічної підтримки України.