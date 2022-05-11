Військова допомога від США: на що витрачатимуть виділені Україні $40 млрд

Передбачаються, що гроші підуть на поповнення запасів зброї, фінансування роботи розвідслужб, навчання бійців ЗСУ та гуманітарні потреби.

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У США схвалили пакет військової та гуманітарної підтримки України на 40 млрд доларів. Палата представників переважною більшістю голосів затвердила законопроєкт, у співвідношенні 368 до 57 голосів. Має відбутися голосування в Сенаті, до кінця тижня, як очікують, конгресмени проголосують "за". Про це повідомляє NYT.

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Президент Джо Байден звернувся до Конгресу із пропозицією надати підтримку Україні в розмірі 33 млрд, але законодавці вирішили розширити пакет допомоги.

Мільярди на зброю для України

6 млрд доларів підуть на зброю, розвідувальну підтримку, підготовку та іншу допомогу щодо безпеки Збройним Силам України.

8,7 млрд витратять на заповнення запасів зброї, яку передали Україні.

3,9 млрд підуть на фінансування операцій Європейського командування, зокрема розвідувальну підтримку.

Зброя, військове та захисне обладнання та спорядження на 11 млрд доларів Байден зможе відправляти Україні прискореними темпами — без додаткового погодження з Конгресом.

13,8 млрд доларів схвалено для Держдепартаменту, основна частина цих коштів піде до Фонду економічної підтримки, щоб допомогти українському уряду продовжувати свою роботу.

4,4 млрд направлять на постачання продовольства Україні та іншим країнам через те, що війна зруйнувала ланцюг постачання продовольства.

900 млн підуть на підтримку біженців з України, зокрема на забезпечення житлом, уроками англійської та на відновлення від травм.

Раніше Фокус повідомляв, що якщо зброю Україні поставлятимуть швидко, тоді з'явиться можливість завдати Росії воєнної поразки.

Нагадаємо, що, за словами Олексія Арестовича, ЗСУ не можуть чекати на постачання зброї до кінця травня. Воно потрібне прямо зараз. Українська армія стоїть до кінця, а в деяких районах бійці ЗСУ воюють буквально з передостанніх сил, йде практично все.