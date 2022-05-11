Военная помощь от США: на что потратят выделенные Украине $40 млрд

Предусматриваются, что деньги пойдут на пополнение запасов оружия, финансирование работы разведслужб, обучение бойцов ВСУ и гуманитарные нужды.

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В США одобрили пакет военной и гуманитарной поддержки Украины на 40 млрд долларов. Палата представителей подавляющим большинством голосов утвердила законопроект, в соотношении 368 к 57 голосов. Должно состояться голосования в Сенате, к концу недели, как ожидается, конгрессмены проголосуют "за". Об этом сообщает NYT.

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Президент Джо Байден обратился к Конгрессу с предложением предоставить поддержку Украине в размере 33 млрд, но законодатели решили расширить пакет помощи.

Миллиарды на оружие для Украины

6 млрд долларов пойдут на оружие, разведывательную поддержку, подготовку и другую помощь по части безопасности Вооруженным Силам Украины.

8,7 млрд будут потрачены на восполнение запасов оружия, которое было передано Украине.

3,9 млрд пойдут на финансирование операций Европейского командования, в т.ч. разведывательную поддержку.

Оружия, военного и защитного оборудования и снаряжения на 11 млрд долларов Байден сможет отправлять Украине ускоренными темпами — без дополнительного согласования с Конгрессом.

13,8 млрд долларов были одобрены для Госдепартамента, основная часть этих средств пойдет в Фонд экономической поддержки, чтобы помочь украинскому правительству продолжать свою работу.

4,4 млрд будут направлены на поставки продовольствия Украине и другим странам, из-за того, что война разрушила цепь поставок продовольствия.

900 млн пойдут на поддержку беженцев из Украины, в т.ч. обеспечение жильем, уроками английского и на восстановление от травм.

Ранее Фокус сообщал, что если оружие Украине будет поставляться быстро, тогда появится возможность нанести России военное поражение.

Напомним, что, по словам Алексея Арестовича, ВСУ не могут ждать поставок оружия до конца мая. Оно нужно прямо сейчас. Украинская армия стоит насмерть, а в некоторых районах бойцы ВСУ сражаются буквально из предпоследних сил, в ход идет практически все.