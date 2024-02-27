В Чечне к тюрьме приговорили уроженца Украины, которого избил сын Кадырова

Российские медиа отмечают, что 19-летний студент признан виновным в оскорблении религиозных чувств верующих. Никита Журавель будет лишен свободы на следующие несколько лет.

19-летний студент из Волгограда Никита Журавель был приговорен к лишению свободы в одном из суде Грозного на территории Чечни. Об этом сообщает российское медиа SotaVision 27 февраля.

Сообщается, что уроженца Украины, который сжег Коран, приговорили к 3 с половиной годам колонии. Произошло это во время заседания в зале Висаитовского суда Грозного.

"19-летнего Журавеля признали виновным в оскорблении религиозных чувств верующих и хулиганстве. Прокурор запрашивал ему 3,5 года лишения свободы", — говорится в сообщении.

К слову, изначально прокуроры просили для подсудимого 6 лет и 11 месяцев лишения свободы, однако позже информация от российских СМИ была отредактирована.

По версии следствия Никита Журавель сжег Коран на фоне Соборной мечети якобы по указанию украинских спецслужб за 10 тысяч рублей.

Дело Никиты Журавеля: что известно

Задержали 19-летнего парня в Волгограде практически год назад, в мае 2023-го. Произошло это после того, как в одном из Telegram-каналов появилось видео на котором человек возле Соборной мечети начинает сжигать Коран.

Сам Никита Журавель в суде признал свою вину в сожжении священной книги, однако отрицает, что это было хулиганство. Он уже успел извиниться перед мусульманами за инцидент, ведь якобы не знал о том, как важен для них Коран.

Напомним, 16 августа омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что к ней пришло обращение от Никиты Журавеля, который сжег Коран на фоне мечети который в Волгограде. Обвиняемый заявил, что к нему в СИЗО пришел сын главы Чеченской Республики Адам Кадыров и избил его.

Позже Рамзан Кадыров поддержал незаконные действия своего сына, заявив, что он "правильно сделал". По словам главы Чечни, Журавель должен понести "суровое наказание" за сожжение Корана.