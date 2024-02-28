Потеряли 80% контрактов с Западом: "Роскосмос" распродает имущество на 11,4 млрд, — СМИ

По словам главы "Роскосмоса" Юрия Борисова, за прошлый год корпорация потеряла контрактов с западными партнерами на 180 млрд руб. Было на три пуска меньше, чем в 2022-м.

После полномасштабного вторжения в Украину российских войск госкорпорация "Роскосмос" потеряла около 80% доходов от сотрудничества с зарубежными клиентами. По этой причине непрофильные активы стоимостью свыше 11,4 млрд руб. собираются продать. Об этом пишет "РБК" со ссылкой на заявление представителя госкорпорации.

Сообщается о 150 объектах различного назначения, среди прочего земельно-имущественных комплексах, пансионатах и базах отдыха.

В 2024 году планируется продать объекты в Москве и Московской области, Краснодарском крае, Самаре, Тверской области и ряде других регионов. Вырученные средства должны пойти на "улучшение финансово-экономического состояния предприятий" госкорпорации.

Продать собираются комплекс зданий в подмосковных Химках, который входит в госкорпорацию "Научно-производственное объединение им. С. А. Лавочкина". Стоимость площади 1,8 га оценивается в 652 млн руб.

В Сочи "Роскосмос" планирует продать 75,66% акций пансионата "Курорт Макопсе" за 332 млн руб.

Будет выставлен на продажу имущественный комплекс в Москве за 1,79 млрд руб., пансионаты "Восход" в Подмосковье и пр.

За прошлый год "Роскосмос" распродал похожих активов на более чем 6,5 млрд руб., отметил представитель корпорации. В декабре продали территорию комбината питания "Космос", в январе — Московский завод электромеханической аппаратуры (МЗЭМА) за 2,68 млрд руб.

В конце 2023 году руководитель "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил о потере контрактов с западными партнерами общей стоимостью 180 млрд руб. За год корпорация провела 19 пусков, что на 3 меньше, чем в 2022-м.

Напомним, что в конце 2023 года сообщалось, что производитель субмарин для флота РФ уволил гендиректора из-за убытков на 20 млрд руб.

Также, согласно журналистскому расследованию, бывший украинский политик Виктор Медведчук с женой участвуют в переделе собственности в РФ и на Донбассе.