Ситуация в Приднестровье: в РФ заявили о защите "соотечественников", в Молдове отреагировали

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ заверил, что нет опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в регионе. По его словам, событие спланировали те, кто находится слева от Днестра и Кремля.

Итоги съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья, который состоялся в Тирасполе в среду, 28 февраля, уже показали на крупнейшем российском федеральном канале "Россия 24".

Глава внешнеполитического ведомства "Приднестровской Молдавской республики" ("ПМР") Виталий Игнатьев рассказал российским журналистам о "комплексной блокаде" и "политических уголовных делах".

"Кишинев отказывается от политико-дипломатических мер общения и применяет методы социально-экономической блокады, грубым образом нарушая права и свободы человека. Наше общество, в том числе в рамках съезда депутатов всех уровней, выразило свою позицию", — заявил Игнатьев.

Обращение непризнанной республики пообещали "с вниманием рассмотреть" в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

"Защита интересов жителей Приднестровья, наших соотечественников — один из приоритетов. Все просьбы всегда с вниманием рассматриваются российскими профильными ведомствами", — говорится в комментарии представителя российского МИДа.

Реакция Молдовы на съезд в Тирасполе

Президент Молдовы Майя Санду, которая находится с зарубежным визитом в Албании и участвует в саммите "Украина — Юго-Восточная Европа" пока не комментировала принятую приднестровскими "депутатами" декларацию.

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ заверил, что нет опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в регионе.

"Это очередная кампания, которая пытается истеризировать общество вокруг этого так называемого события в Тирасполе. Это событие, спланированное теми, кто находится слева от Днестра и Кремля", — написал Воде в Telegram.

Он заверил, что Кишинев внимательно следит за тем, что происходит в непризнанной республике.

"То, что происходит в Тирасполе, это пропагандистское событие, прием, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостных бюллетенях", — резюмировал спикер молдавского правительства.

Напомним, 28 февраля "депутаты Приднестровской Молдавской республики" обратились к Москве с просьбой о "защите от давления Кишинева". Помощь просят у Совета Федерации и Госдумы РФ. В принятой декларации утверждается, что Молдова начала против Приднестровья "экономическую войну". Речь идет об отмене таможенных льгот.

В украинской разведке считают, что просьба непризнанного Приднестровья о "защите" от Молдовы не является тем результатом, которого ожидал Кремль. Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов отметил, что "депутаты" Приднестровья обратились и к европейским институтам. Это было сделано "в многовекторном стиле".