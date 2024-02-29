Польские фермеры анонсировали блокаду на границе с Литвой: в Вильнюсе отреагировали

По словам координатора протестов Кароля Печинского, украинское зерно транзитом через его страну попадает Литву, где на него якобы меняют документы, после чего товар возвращается в Польшу.

Польские фермеры предупредили, что с 1 марта намерены перекрыть дорогу на границе с Литвой. В ответ министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что это похоже на "действия, направленные против национальной безопасности", сообщает Литовское национальное радио и телевидение (LRT).

По словам Ландсбергиса, действия польских фермеров в отношении украинского зерна и их заявления о намерении перекрыть дорогу на границе с Литвой, напоминают "некие гибридные операции", которые активно используются российской пропагандой.

"Действия, запланированные в Сувалкском коридоре, больше напоминают не акции протеста, а действия, направленные против национальной безопасности как Польши, так и Литвы", — отметил министр.

Польские фермеры могут заблокировать границу с Литвой: что известно

Как сообщает InPoland, польские фермеры собираются заблокировать часть польско-литовской границы с 1 марта. Речь идет о блокаде перехода в Будзиско.

Координатор протестов польских фермеров Кароль Печинский заявил, что акция направлена против так называемой "зерновой карусели". Он утверждает, что украинское зерно якобы транзитом попадает в Литву через Люблинское или Подкарпатское воеводство Польши. Далее, по его словам, на зерно якобы меняют документы, после чего товар возвращается в Польшу.

Печинский считает, что таким образом идет обход эмбарго, которое Польша ввела 15 сентября на импорт зерна из Украины.

Сообщается, что блокада должна начаться в пятницу, 1 марта, в 10:00 и продлится неделю. В акции примут участие фермеры из Варминско-Мазурского и Подлясского воеводств, которые будут требовать присоединения Литвы к транзитной программе ЕС.

Напомним, 28 февраля польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной. Он также отметил, что консультации с Киевом продолжаются.

В свою очередь экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс 28 февраля сообщил, что компании из Польши продолжают торговать с РФ, несмотря на санкции. Он сравнил экспорт из Беларуси в РФ и страны Азии и критически прокомментировал попытки европейцев "наказать" президента РФ. График показывает, что в 2023 году ввоз товаров в Россию вырос в 2,5 раза.