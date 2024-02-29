Ситуация в Приднестровье: США отреагировали на обращение Тирасполя к Москве

Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Молдовы и внимательно следят за событиями вокруг так называемой "Приднестровской Молдавской Республики", заявили во внешнеполитическом ведомстве США.

Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет Молдовы и следят за событиями вокруг "Приднестровской Молдавской Республики" ("ПМР"). Об этом заявил во время брифинга представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Журналисты попросили Миллера прокомментировать обращение "депутатов" непризнанного Приднестровья к России с просьбой о "защите от Молдовы".

Представитель Госдепа заверил, что в Вашингтоне наблюдают за действиями России и Приднестровья, поскольку Москва играет все более агрессивную и дестабилизирующую роль в Европе.

"Мы твердо поддерживаем Молдову, суверенитет и территориальную целостность в пределах ее международно признанных границ. Мы продолжаем призывать Кишинев и Тирасполь к совместной работе и поиску решений проблем общин по обе стороны Днестра", — сказал Миллер.

Что известно о съезде в Приднестровье

Напомним, 28 февраля в Тирасполе прошел съезд "депутатов Приднестровской Молдавской Республики", на котором делегаты обратились к Совету Федерации и Госдуме России с просьбой о реализации мер для защиты Приднестровья в условиях "усиления давления" Молдовы.

В российской Госдуме пообещали рассмотреть обращение и провести консультации с президентом России и МИД.

Представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ заверил, что опасностей эскалации и дестабилизации ситуации в регионе нет. По его словам, это пропагандистское событие, прием, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов

Ранее в СМИ писали, о том, что "депутаты ПМР" на съезде попросят Владимира Путина о вхождении непризнанной республики в состав РФ.

В Институте изучения войны считают, что скорее всего, в Кремле прибегнут к гибридным операциям, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Российский президент Владимир Путин может отложить военные действия на более поздний срок. В РФ могут оказывать дополнительную экономическую поддержку Приднестровью.