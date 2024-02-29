Трамп встретится с Орбаном: в NYT рассказали подробности

Венгерский лидер прилетит во Флориду в пятницу, 8 марта. Встреча состоится в то время, когда Трамп приближается к выдвижению в президенты США и готовится к кампании против Джо Байдена.

Бывший президент США Дональд Трамп на следующей неделе будет иметь частную встречу с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном во Флориде. Об этом пишет американское издание The New York Times со ссылкой на источники.

Журналисты напоминают, что Орбан — правый националист, который вел агрессивную кампанию против иммиграции и заявил, что Запад "ведет войну сам с собой". Венгерский премьер является давним союзником Трампа и имеет тесные связи с популистским консервативным движением в Соединенных Штатах.

Трамп часто хвалил Орбана на митингах и в речах после своего президентства.

По данным источников, встреча должна состояться в клубе Трампа Mar-a-Lago в Палм-Бич в пятницу, 8 марта.

"Это происходит в тот момент, когда господин Трамп приближается к выдвижению в президенты от Республиканской партии и готовится к кампании на всеобщих выборах против президента Байдена, у которого были холодные отношения с премьер-министром Венгрии", — отмечает издание.

В материале авторы обращают внимание на то, что Орбан имеет разногласия с другими лидерами ЕС, в частности из-за войны России в Украине. Венгерского лидера критикуют за то, что он ведет свою страну к авторитаризму и симпатизирует Путину, как и Трамп.

По словам источников, Орбан стремился встретиться с Трампом. Их отношения завязались, когда последний еще был президентом США. Впоследствии Трамп поддержал Орбана на четвертый срок в 2022 году. Теперь же Орбан выступает за переизбрание Трампа.

Напомним, 18 февраля двухпартийная делегация сенаторов США посетила Будапешт с официальным визитом и призвала правительство немедленно одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО. Впрочем представители правительства Виктора Орбана отказались от такой встречи.

27 февраля венгерский премьер заявил, что Украина не сможет победить в войне, однако Венгрия не должна иметь общей границы с Россией. Боевые действия можно закончить только переговорами, убежден Орбан.