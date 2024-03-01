Похороны Навального: у Путина пригрозили россиянам "ответственностью" (фото)

В сети сообщили, что Борисовское кладбище, где должны похоронить российского оппозиционера, закрыли для посещения. В очереди к храму, в котором отпоют политика, находятся несколько десятков человек.

Кремлю нечего сказать родным российского оппозиционера Алексея Навального в день его похорон 1 марта. Граждане РФ, которые примут участие в "несанкционированных акциях" — будут нести ответственность перед законом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на пресс-конференции, передает издание "РИА-Новости".

Кроме того, Песков добавил, что в Кремле не могут "дать оценку Навальному как политической фигуре".

"Те, кто примет участие в несанкционированных акциях в день похорон Навального, будут нести ответственность по закону", — заявил пресс-секретарь Владимира Путина.

Похороны Навального

Пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш около 12:00 сообщила, что тело оппозиционера выдают родным, а катафалк с ним вскоре направится в храм.

Эту информацию подтвердил и российский директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов.

"Катафалк с телом Алексея с минуты на минуту направится в храм. Время в пути, если не будет препятствий около часа", — говорится в сообщении.

Впоследствии в 12:20 Жданов заявил, что кортеж с Навальным уже в Москве.

"Кортеж едет по МКАДу", — уточнил директор ФБК.

В Telegram-канале Sota сообщили, что Борисовское кладбище, где должны похоронить Алексея Навального, закрыли для посещения.

Также администраторы канала добавили, что к месту вероятного захоронения политика тем временем принесли три венка.

Также в Telegram-канале Astra обнародовали фото, на которых видно несколько десятков человек, которые, по информации в заметке, стоят в очереди к храму, где пройдет отпевание Навального.

"Люди заняли Новомарьинскую улицу и Луговой проезд. Как ранее сообщали читатели ASTRA, другая очередь уже заняла практически весь Марьинский бульвар", — говорят администраторы канала.

Россияне стоят в очереди в храм, где отпоют Навального Россияне стоят в очереди в храм, где отпоют Навального

Напомним, ранее Кира Ярмыш сообщила, что похоронят Алексея Навального 1 марта на Борисовском кладбище в Москве. Отпевание политика состоится в церкви московского района Марьино, где у него была квартира.

Отметим, 24 февраля тело умершего политика отдали матери.