Польша планирует отменить льготы для украинцев, — СМИ

За выезд в Украину на один день поляки предлагают аннулировать право на легальное пребывание. Также могут отменить помощь новоприбывшим и более тщательно проверять тех, кто имеет задолженность по выплатам.

Министерство внутренних дел Польши обратилось к воеводам с просьбой предоставить законодательные предложения по изменению правил пребывания украинцев в Польше. Об этом пишет польский портал kresy.pl.

Речь идет о продлении временной защиты беженцев из Украины до 4 марта 2025 года. Их польское правительство планирует утвердить с новыми правилами. Для этого проводят консультации с местными органами власти.

Аннуляция права на проживание

Одно из изменений, которые рассматривает правительство, будет касаться права на легальное проживание в Польше. За выезд в Украину на один день предлагают анолировать право на легальное пребывание. Пока что украинские беженцы теряют право на проживание, если выезжают из Польши на срок более чем 30 дней.

Например, в Любушском воеводстве считают, что частые поездки украинских граждан для туристических и деловых целей подтверждают, что они не находятся в сложном жизненном положении, впрочем пользуются предоставленной им помощью.

Кроме этого, каждое воеводство ведет отдельный реестр выплаты пособий. Это означает, что теоретически одна семья может получить финансовую поддержку от нескольких административных единиц Польши. Чтобы исключить такое злоупотребление, предлагают создать центральный реестр.

Отмена помощи новоприбывшим

Воеводы предлагают прекратить выплачивать единовременное пособие в размере 300 злотых (2856 грн) на человека, которое предоставляют новоприбывшим для покрытия расходов на питание, одежду, обувь, средства личной гигиены и платы за жилье.

Чиновники объясняют, что эта инициатива ранее была призвана поддержать людей, которым внезапно пришлось покинуть свой дом, спасаясь от войны. В то же время, по данным центров социальной защиты населения, сейчас регулярно увеличивается количество новых лиц, имеющих право на льготы. Но это в основном люди, которые планируют поселиться в ЕС, а не те, кому пришлось внезапно бежать из Украины.

Проверка задолженности по выплатам

Воеводы также призывают тщательно проверять и лишать статуса защиты людей, которые имеют задолженность по выплатам. Речь идет о том, что многие украинцы не покрывают половину расходов на проживание и питание в коллективных центрах, куда их на самом деле направляют.

Усиление системы льгот

Польские чиновники считают, что необходимо усилить систему льгот для несовершеннолетних, больных и людей с инвалидностью. В частности, они предлагают изъять из закона статью о денежном обеспечении на проживание и питание. Ведь существует положение о соцпомощи, которую предоставляют органы государственного управления. Поэтому происходят злоупотребления "в виде двойного размещения одних и тех же людей".

Rzeczpospolita сообщает, что сейчас в Польше находится около миллиона украинцев, прибывших после начала войны. Еще примерно 1,5 миллиона украинцев проживали в Польше до 24 февраля 2022 года.

Напомним, украинские беженцы будут иметь особую защиту в Европейском Союзе как минимум до 4 марта 2025 года. По данным Евростата, временную защиту в странах ЕС на начало 2024-го имели более чем 4,31 млн граждан стран, не входящих в ЕС. Наибольшее количество украинцев приняли Германия, Польша и Чехия.

Ранее Фокус писал, что правительства ряда европейских стран меняют правила поддержки беженцев из Украины. В частности, в Ирландии планируют снизить размеры выплат. А в Норвегии планируют больше не предоставлять финансовую помощь украинцам, которые решили проживать не в центре приема беженцев.