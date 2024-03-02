Все, как у людей: исследования установили, что слоны оплакивают и хоронят своих мертвых

Слоны выбирают место для захоронения, а после этого избегают там ходить. Во время похорон стадо громко ревет и трубит вокруг могилы.

Азиатские слоны громко оплакивают и хоронят своих мертвых детенышей. Об этом свидетельствуют результаты исследований индийских ученых, опубликованные опубликованы опубликованы на этой неделе в Journal of Threatened Taxa.

Ученые исследовали пять захоронений слонят, сделанных стадом слонов на севере Бенгалии в Индии в 2022 и 2023 годах. В каждом случае они обнаружили, что стадо несло мертвого теленка за туловище и ноги, прежде чем закопать его в землю ногами вверх.

В одном случае стадо громко ревело и трубило вокруг похороненного слоненка. Исследование показало, что слоны хоронят только малышей, поскольку крупных особей не могут "транспортировать".

Вокруг мест захоронений ученые обнаружили четкие следы от 15 до 20 слонов и непосредственно над почвой, покрывавшей тело слоненка. Все они умерли от полиорганной недостаточности в возрасте от 3 месяцев до 1 года.

В основном слоны проводили похороны в оросительных каналах на чайных плантациях в сотнях метров от ближайших поселений людей.

Слоны известны своим социальным и кооперативным поведением, но захоронение детенышей ранее только "кратко изучалось" на африканских слонах, оставаясь неизученным среди их меньших азиатских двоюродных братьев, говорится в исследовании.

Во всех пяти случаях стадо в течение 40 минут покинуло место захоронения и затем избегало проходов по тому месту, выбирая различные параллельные маршруты для миграции.

Азиатские слоны находятся под угрозой исчезновения.

Напомним, что слон разгромил авто с туристами, чтобы забрать чипсы и картошку фри. Водитель пытался отъехать задним ходом, но зверь ударил головой в борт фургона и выбил окно своим бивнем.

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