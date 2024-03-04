В деревне на севере Польши упал неизвестный объект: что известно

По словам майора 16-й Померанской механизированной дивизии Польши Магдалены Костиньской, падение загадочного объекта в Варминьско-Мазурском воеводстве не связано с военными действиями.

Неизвестный предмет упал на поле в Острудском повяте Варминьско-Мазурского воеводства Польши. Об этом сообщил польский порта Fakt со ссылкой на полицию Оструда.

"У нас есть информация, что на полях был объект. Полиция охраняла это место до прибытия служб. За дополнительной информацией обращайтесь к пресс-секретарю Войска Польского в Эльблонг", — сообщила журналистам представитель районного управления полиции в Оструде Паулина Сливиньска.

В свою очередь майор 16-й Померанской механизированной дивизии Польши Магдалена Костиньска сказала в комментарии изданию, что инцидент в Острудском повяте не связан с военными действиями.

"Делом занимается полиция и прокуратура, армия здесь не причем. Это гражданское дело, а не военное", — сказала Костиньска.

Позже прокурор районной прокуратуры Эльблонга Эва Зембка подтвердила, что возле Моронга действительно был обнаружен неизвестный объект. На месте события работали сотрудники Агентства внутренней безопасности, жандармерии и полиции.

"Первоначальные результаты показывают, что это метеозонд. Оно изъято и будет подвергнуто дальнейшей проверке", — отметила прокурор.

Напомним, 27 февраля, во время атаки ВС РФ на Украину, мониторинговые каналы сообщили, что неизвестный БПЛА побывал в воздушном пространстве Молдовы, однако в Минобороны Молдовы не подтвердили эту информацию.

Ранее, 29 декабря, Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что во время обстрела Украины над польской территорией пролетал неизвестный объект. Местные жители слышали сильный шум и свист.