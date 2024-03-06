"Супервторник" в США: какие результаты получили Джо Байден и Дональд Трамп (инфографика)

В США проходят праймериз в Демократической и Республиканской партиях. Делегаты в 15 основных штатах должны отдать свои голоса и определить единого кандидата от политических сил.

6 марта кандидаты на пост 47 президента США, демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп, начали получать голоса делегатов в 15 американских штатах. Чтобы стать официальными претендентами на должность, они постепенно побеждают соперников своей партии и набирают необходимое количество голосов. О деталях президентской кампании в США рассказали на портале Reuters.

На портале объяснили, что согласно предварительным результатам, оба кандидата побеждают ближайших соперников из своих партий. В частности, Дональд Трамп набрал больше голосов, чем Никки Хейли, другая республиканка. Джо Байден, в свою очередь, является единственным кандидатом, который получил голоса делегатов-демократов.

На инфографике хода голосования от The Washington Post можно увидеть текущие результаты политиков.

Дональд Трамп набрал 936 голосов делегатов из 1 215 необходимых. Соперница Трампа, Никки Хейли, одержала пока единственную победу — в штате Вермонт. В остальных — победитель Трамп.

Супервторник — результаты Дональда Трампа, 6 марта Фото: Washington Post

Джо Байден получил 1 411 голосов из 1 968 необходимых. Голосов за его соперников, Дженка Уйгура и Марианну Уильямсон, на момент публикации статьи нет.

Супервторник — результаты Джо Байдена, 6 марта Фото: Washington Post

Голосование продолжается — результаты будут обновляться, поскольку еще не все делегаты отдали свои голоса.

Супервторник — промежуточные результаты по 15 штатам Фото: Washington Post

Президентские выборы в США — "Супервторник"

Голосование 6 марта, так называемый "Супервторник" — это праймериз, во время которого делегаты от обеих партий США выбирают своего кандидата в президенты в 15 из 50 штатов, пояснили на портале BBC.

Праймериз состоятся в следующих штатах: Алабама, Аляска, Арканзас, Калифорния, Колорадо, Мэн, Массачусетс, Миннесота, Северная Каролина, Оклахома, Теннесси, Техас, Юта, Вермонт, Вирджиния и на Американском Самоа.

После этого состоятся голосования в остальных регионах США. Но именно сегодня нынешние претенденты, Байден и Трамп, набирают основную массу голосов, которые дадут им возможность стать официальными кандидатами.

По итогам "Супервторника" Байдену нужно набрать 1 420 голосов, Трампу 865 голосов. Максимальное количество голосов делегатов, которые они могут получить на праймериз и быть утвержденными как кандидаты — 1 968 для Демократической партии и 1 215 для Республиканской партии.

До конца марта состоятся праймериз в остальных штатах США. За ходом голосования будут следить информационные агентства. Например, наглядную инфографику процесса выборов публикует агентство AP.

Супервторник — Демократическая партия, результаты Фото: Associated Press Супервторник — Республиканская партия, результаты Фото: Associated Press

Выборы президента США 2024 — детали

Дата проведения выборов президента США — 5 ноября 2024 года.

Джо Байден — 81-летний кандидат на должность 47-го президента США от Демократической партии, нынешний глава страны. Политик с первых дней войны поддерживает Украину в ее противостоянии с Россией. Осенью 2023 года политик предложил выделить Украине более 60 млрд долл. на поддержку экономики и ВСУ. Деньги не выделили в результате блокирования в Палате представителей, возглавляемой республиканцем Майком Джонсоном.

Дональд Трамп — 77-летний кандидат на должность 47-го президента США от Республиканской партии, который возглавлял страну перед Байденом — был 45-м президентом. Трамп заявил, что планирует в течение 24 часов завершить войну в Украине: как он это сделает, политик не детализирует. Кроме того, республиканец уверяет, что может прекратить финансирование НАТО и может позволить президенту РФ напасть на те страны-члены альянса, которые якобы сделали слишком малый вклад.

Напоминаем, против Дональда Трампа продолжаются более десятка судебных дел, по некоторым из которых его признали виновным. Например, он должен заплатить 400 млн долл. за мошенничество с недвижимостью. Еще одно дело касается беспорядков в Капитолии, к которым были причастны его сторонники.