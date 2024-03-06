Ищет спонсора: Трамп встретился на выходных с Маском, — NYT

По информации анонимных источников журналистов, на встрече присутствовали и другие богатые доноры-республиканцы. Бывший лидер Белого дома хвалил Илона Маска перед союзниками и заявил, что надеется на личную встречу с ним.

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп встретился с американским бизнесменом Илоном Маском. Политик хочет добиться финансирования своей предвыборной кампании. Об этом пишет газета The New York Times.

По информации анонимных источников журналистов, встреча прошла на выходных во Флориде. Бывший американский президент сейчас стремится получить крупные денежные влияния перед выборами главы государства, которые пройдут в ноябре текущего года. Также на встрече присутствовали богатые доноры-республиканцы.

Источник также добавил, что Дональд Трамп похвалил Илона Маска перед союзниками и заявил, что надеется на встречу с глазу на глаз в ближайшее время. При этом непонятно, согласен ли миллиардер потратить часть своего состояния в пользу кандидата в президенты, но его недавние публикации в социальных сетях явно свидетельствуют о том, что он не хочет победы Джо Байдена на предстоящих выборах.

Люди, которые имели возможность лично поговорить с американским бизнесменом подтвердили, что миллиардер действительно так думает.

В материале газеты отдельно написали, что у Илона Маска состояние практически 200 миллиардов долларов и он действительно может сделать выбор в пользу Дональда Трампа, тем самым уничтожив огромное финансовое предвыборное преимущество Джо Байдена.

В течение многих лет Илон Маск, как и другие американские бизнес-лидеры, делал пожертвования кандидатам от обеих партий. При этом он не тратил значительные средства на президентские выборы. Деньги распределялись равномерно между демократами и республиканцами.

Напомним, 6 марта сообщалось, что победа Дональда Трампа приведет к "хаосу, расколу и темноте", о чем заявил нынешний президент США Джо Байден. Лидер Белого дома считает, что Дональдом Трампом руководит обида и воровство. Он не сфокусирован на американском народе.