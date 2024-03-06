Победа Трампа приведет к "хаосу, расколу и темноте", — Байден

Лидер Белого дома считает, что Дональдом Трампом руководит обида и воровство. Он не сфокусирован на американском народе.

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Повторный президентский срок Дональда Трампа будет означать возвращение к "хаосу, расколу и темноте". Об этом предупредил президент США Джо Байден, пишет СNN.

В то же время американский лидер похвалил работу собственной администрации за время своего президентского срока (Байден находится в должности с 20 января 2021 года, — ред.).

"Четыре года назад я баллотировался из-за экзистенциальной угрозы, которую представлял Дональд Трамп Америке, в которую мы все верим", — написал Байден в заявлении, которое цитирует CNN.

Президент США отметил успехи своей команды в вопросах, касающихся рабочих мест, инфляции, цен на лекарства, отпускаемые по рецепту, а также контроля над оружием.

Байден считает, что теперь все эти достижения находятся под угрозой при условии возвращения Трампа в Белый дом.

"Трампом движет обида и воровство. Он сосредоточен на собственной мести и возмездии, а не на американском народе", — добавил действующий президент США.

5 марта в США состоялся "Супервторник". 15 американских штатов одновременно провели праймериз, по результатам которых определились кандидаты номинированные в президенты США. Победу на первичных партийных выборах одержали Джо Байден и Дональд Трамп.

Напомним, 4 марта Верховный суд США допустил Трампа к участию в праймериз. Таким образом была поставлена точка в многомесячных дебатах о том, нарушает ли бывший президент США "положение о мятежниках", установленное в 14-й поправке, пытаясь претендовать на президентский пост США.

25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выборы в США станут переломным моментом для Украины.