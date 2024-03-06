"Россия бы не напала на Украину": Трамп объяснил, почему Байден виноват во вторжении ВС РФ (видео)

Американский политик Дональд Трамп считает, что люди жили бы прекрасной жизнью, если бы он был президентом США, однако, по его словам, сейчас все оказались на пороге Третьей мировой.

Related video

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация никогда бы не напала на Украину, а конфликта в Израиле не произошло, если бы он был американским лидером.

Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

"Россия никогда бы не напала на Украину. Никогда. Вы это знаете, все это знают. Все это лежит на Байдене. Все эти люди, которые мертвы в Украине, России и Израиле, все эти разрушенные территории", — сказал Дональд Трамп.

Важно

Путин "присвоил" Республиканскую партию и Трампа, — Times

По его словам, сейчас бы люди жили прекрасной жизнью, однако оказались на пороге Третьей мировой войны.

Кроме этого, Трамп рассказал, что если бы был президентом США, то ХАМАС не напал бы на Израиль, поскольку Иран был бы разорен. В результате они бы не имели денег для ХАМАСа и Хезболлы.

"Они не сделали бы этого при мне. Я гарантирую вам это. Они сделали это, потому что не испытывают уважения к Байдену", — добавил он.

Напомним, 22 февраля бывшая спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что президент России Владимир Путин имеет влияние на бывшего лидера США Дональда Трампа. У нее нет информации о том, каким образом Путин влияет на Трампа, однако она считает, что это может быть связано со сферой финансов.

23 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский пригласил президента США Джо Байдена и политика Дональда Трампа в Украину, чтобы те воочию увидели "трагедию войны".