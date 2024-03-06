"Росія б не напала на Україну": Трамп пояснив, чому Байден винен у вторгненні ЗС РФ (відео)

Американський політик Дональд Трамп вважає, що люди жили б прекрасним життям, якби він був президентом США, проте, за його словами, наразі всі опинилися на порозі Третьої світової.

Related video

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Російська Федерація ніколи б не напала на Україну, а конфлікту в Ізраїлі не відбулося, якби він був американським лідером.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Fox News.

"Росія ніколи б не напала на Україну. Ніколи. Ви це знаєте, усі це знають. Усе це лежить на Байдені. Усі ці люди, які мертві в Україні, Росії та Ізраїлі, усі ці зруйновані території", — сказав Дональд Трамп.

Важливо

Путін "привласнив" Республіканську партію і Трампа, — Times

З його слів, нині б люди жили прекрасним життям, проте опинилися на порозі Третьої світової війни.

Крім цього, Трамп розповів, що якби був президентом США, то ХАМАС не напав би на Ізраїль, оскільки Іран був би розорений. В результаті вони б не мали грошей для ХАМАСу і "Хезболли".

"Вони не зробили б цього при мені. Я гарантую вам це. Вони зробили це, тому що не відчувають поваги до Байдена", — додав він.

Нагадаємо, 22 лютого колишня спікерка Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що президент Росії Володимир Путін має вплив на колишнього лідера США Дональда Трампа. В неї немає інформації про те, яким чином Путін впливає на Трампа, проте вона вважає, що це може бути пов'язано зі сферою фінансів.

23 лютого стало відомо, що президент України Володимир Зеленський запросив президента США Джо Байдена та політика Дональда Трампа в Україну, аби ті на власні очі побачили "трагедію війни".