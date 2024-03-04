Выборы президента США: Верховный суд допустил Трампа к участию в праймериз

По данным американских журналистов, большинство из девяти членов суда утверждали, что штаты не могут исключать федеральных кандидатов из избирательных бюллетеней, особенно президента, без соответствующего закона Конгресса, несмотря на поправку в Конституции.

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В понедельник, 4 марта, Верховный суд США принял решение о включении бывшего президента Дональда Трампа в избирательный бюллетень праймериз штата Колорадо. Суд поставил точку в многомесячных дебатах о том, нарушает ли Трамп "положение о мятежниках", установленное в 14-й поправке, пытаясь претендовать на президентский пост США. Об этом сообщает американская телерадиокомпания CNN.

Как отмечают журналисты, это решение стало важной победой для Трампа, устраняя одну из многих юридических угроз, которые возникали вокруг его кампании против нынешнего президента Джо Байдена. Несмотря на то что это решение не затрагивает четыре уголовных дела, включая дело о подрыве федеральных выборов, где рассматриваются схожие обвинения за события 6 января 2021 года. Суд пришел к единодушному мнению, что Трамп не может быть исключен из избирательного бюллетеня односторонне.

Однако судьи разделились во мнениях о том, как далеко должно распространяться это решение. Большинство из пяти членов суда утверждали, что штаты не могут исключать федеральных кандидатов из избирательных бюллетеней, особенно президента, без соответствующего закона Конгресса.

"Мы пришли к выводу, что штаты могут дисквалифицировать лиц, которые занимают или пытаются занять должности в штатах. Однако согласно Конституции они не имеют права применять раздел 3 в отношении федеральных должностей, особенно президентских", — сказано в решении.

"Ни один аспект Конституции не делегирует штатам полномочия по применению раздела 3 в отношении федеральных должностных лиц и кандидатов", — дополнило большинство.

Это решение, первое такого рода, когда Верховный суд оценивал действия Трампа 6 января, было принято за день до "супервторника", когда в 16 штатах и территориях, включая Колорадо, проходили выборы и праймериз.

Что такое праймериз

Праймериз — это вид предвыборного голосования, на котором избирают кандидата для выдвижения его на выборы. В США праймериз организуются Республиканской партией в 50 штатах США и законодательными органами штатов. Цель праймериз заключается в назначении делегатов на национальный съезд Республиканской партии 2024 года, запланированный на июль, где они будут определять кандидата от партии на должность президента Соединенных Штатов. Эти выборы будут проводиться во всех 50 штатах США, округе Колумбия и пяти территориях США согласно установленному графику.

Почему штат Колорадо исключил Трампа из бюллетеней

Суды и юридические группы в течение нескольких месяцев спорили о значении положения, принятого после Гражданской войны и ставшего центральным в этом деле. Оно запрещает некоторым чиновникам, давшим клятву поддерживать Конституцию, а затем устроившим мятеж, снова занимать свой пост. Ключевое положение, известное как Раздел 3, изначально предназначалось для того, чтобы не дать бывшим конфедератам вернуть себе власть.

Однако в отношении смысла запрета и его применения возникла значительная неопределенность. Несколько консервативных и либеральных судей подняли фундаментальные вопросы во время аргументации 8 февраля о справедливости того, что Колорадо эффективно отвечает на эти вопросы для остальной части страны.

Либеральная группа "Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне" подала иск в Колорадо в сентябре от имени шести республиканских и независимых избирателей во главе с 91-летней Нормой Андерсон, бывшим республиканским законодателем штата. Они подали иск на госсекретаря штата Колорадо Джену Грисволд и попросили судью заставить ее убрать имя Трампа из бюллетеня для голосования на первичных выборах в Госдуму штата.

Окружной судья штата Колорадо вел недельный процесс, а в ноябре пришел к выводу, что, хотя Трамп и "участвовал в мятеже", он должен остаться в избирательном бюллетене, поскольку запрет не распространяется на президентов. Верховный суд Колорадо, резко разделив голоса 4-3, подтвердил выводы о роли Трампа в нападении на Капитолий США, но заявил, что запрет действительно распространяется на президентов.

Что за мятеж, в котором участвовал Трамп

Обвинения в адрес Трампа связаны с его усилиями после поражения на выборах 2020 года отменить результаты, тщетной агитацией в суде, средствах массовой информации и давлением на должностных лиц избирательной комиссии в колеблющихся штатах, кульминацией которых стало его одобрение сторонников 6 января 2021 года к штурму Капитолия США.

Напомним, 1 марта западные СМИ сообщали, что Дональд Трамп более популярен, чем настоящий президент Джо Байден, по крайней мере, в семи ключевых штатах, которые предположительно будут играть важную роль в определении итогов выборов.

Напомним также, издание Bloomberg 14 февраля писало, что Дональд Трамп хочет принудить Украину к переговорам с Россией, если победит на выборах президента США. По словам журналистов, также в планы Трампа входит сокращение обязательств перед некоторыми странами-членами НАТО.