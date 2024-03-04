Вибори президента США: Верховний суд допустив Трампа до участі в праймериз

За даними американських журналістів, більшість із дев'яти членів суду стверджували, що штати не можуть виключати федеральних кандидатів із виборчих бюлетенів, особливо президента, без відповідного закону Конгресу, попри поправку в Конституції.

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У понеділок, 4 березня, Верховний суд США ухвалив рішення про включення колишнього президента Дональда Трампа до виборчого бюлетеня праймериз штату Колорадо. Суд поставив крапку в багатомісячних дебатах про те, чи порушує Трамп "положення про заколотників", встановлене в 14-й поправці, намагаючись претендувати на президентську посаду США. Про це повідомляє американська телерадіокомпанія CNN.

Як зазначають журналісти, це рішення стало важливою перемогою для Трампа, усуваючи одну з багатьох юридичних загроз, які виникали навколо його кампанії проти нинішнього президента Джо Байдена. Попри те, що це рішення не зачіпає чотири кримінальні справи, включно зі справою про підрив федеральних виборів, де розглядаються схожі звинувачення через події 6 січня 2021 року. Суд дійшов одностайної думки, що Трамп не може бути виключений із виборчого бюлетеня односторонньо.

Однак судді розділилися в думках про те, як далеко має поширюватися це рішення. Більшість із дев'яти членів суду стверджували, що штати не можуть виключати федеральних кандидатів із виборчих бюлетенів, особливо президента, без відповідного закону Конгресу.

"Ми дійшли висновку, що штати можуть дискваліфікувати осіб, які обіймають або намагаються обійняти посади в штатах. Однак, згідно з Конституцією. вони не мають права застосовувати розділ 3 щодо федеральних посад, особливо президентських", — сказано в рішенні.

"Жоден аспект Конституції не делегує штатам повноваження щодо застосування розділу 3 стосовно федеральних посадовців і кандидатів", — доповнила більшість.

Це рішення, перше такого роду, коли Верховний суд оцінював дії Трампа 6 січня, було ухвалене за день до "супервівторка", коли в 16 штатах і територіях, зокрема й у Колорадо, відбувалися вибори та праймериз.

Що таке праймериз

Праймериз — це вид передвиборчого голосування, на якому обирають кандидата для висунення його на вибори. У США праймериз організовує Республіканська партія в 50 штатах США та законодавчі органи штатів. Мета праймериз полягає в призначенні делегатів на національний з'їзд Республіканської партії 2024 року, запланований на липень, де вони визначатимуть кандидата від партії на посаду президента Сполучених Штатів. Ці вибори проводитимуться в усіх 50 штатах США, окрузі Колумбія та п'яти територіях США згідно зі встановленим графіком.

Чому штат Колорадо виключив Трампа з бюлетенів

Суди і юридичні групи протягом кількох місяців сперечалися про значення положення, ухваленого після Громадянської війни, яке стало центральним у цій справі. Воно забороняє деяким чиновникам, які дали присягу підтримувати Конституцію, а потім влаштували заколот, знову обіймати свою посаду. Ключове положення, відоме як Розділ 3, спочатку призначалося для того, щоб не дати колишнім конфедератам повернути собі владу.

Однак щодо сенсу заборони та її застосування виникла значна невизначеність. Кілька консервативних і ліберальних суддів порушили фундаментальні питання під час аргументації 8 лютого щодо справедливості того, що Колорадо ефективно відповідає на ці питання для решти країни.

Ліберальна група "Громадяни за відповідальність і етику у Вашингтоні" подала позов у Колорадо у вересні від імені шести республіканських і незалежних виборців на чолі з 91-річною Нормою Андерсон, колишньою республіканською законодавицею штату. Вони подали позов на держсекретарку штату Колорадо Джену Грісволд і попросили суддю змусити її прибрати ім'я Трампа з бюлетеня для голосування на первинних виборах до Держдуми штату.

Окружний суддя штату Колорадо вів тижневий процес, а в листопаді дійшов висновку, що, хоча Трамп і "брав участь у заколоті", він має залишитися у виборчому бюлетені, оскільки заборона не поширюється на президентів. Верховний суд Колорадо, різко розділивши голоси 4-3, підтвердив висновки про роль Трампа в нападі на Капітолій США, але заявив, що заборона дійсно поширюється на президентів.

Що за заколот, у якому брав участь Трамп

Звинувачення на адресу Трампа пов'язані з його зусиллями після поразки на виборах 2020 року скасувати результати, марною агітацією в суді, засобах масової інформації й тиском на посадовців виборчої комісії в тих штатах, які вагаються, кульмінацією яких стало схвалення ним прихильників 6 січня 2021 року штурму Капітолію США.

Нагадаємо, 1 березня західні ЗМІ повідомляли, що Дональд Трамп популярніший за теперішнього президента Джо Байдена принаймні в семи ключових штатах, які, ймовірно, відіграватимуть важливу роль у визначенні підсумків виборів.

Нагадаємо також, видання Bloomberg 14 лютого писало, що Дональд Трамп хоче примусити Україну до переговорів із Росією, якщо переможе на виборах президента США. За словами журналістів, також у плани Трампа входить скорочення зобов'язань перед деякими країнами-членами НАТО.