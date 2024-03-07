Требования польских фермеров о полной блокаде границы с Украиной неприемлемы, — Туск

Польский премьер подчеркнул, что если люди все еще хотят протестовать — "это их право", однако не стоит нарушать правила "так демонстративно", как некоторые участники забастовок.

Требования польских фермеров относительно полной блокады границы с Украиной или полного отказа от Европейского зеленого курса неприемлемы. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на пресс-конференции в Варшаве в четверг, 7 марта, сообщает tvn24.pl.

По словам польского премьера, требования вроде "Долой Зеленый курс" или "Блокируй Украину" для него "неприемлемы".

"Я хочу поговорить о том, как эффективно изменить положения Зеленого соглашения, чтобы польские фермеры не чувствовали притеснения из-за этих положений, и как регулировать торговлю с Украиной, чтобы эффективно защитить польских производителей от неравной конкуренции", — сказал Туск, комментируя свою предстоящую встречу с протестующими.

Кроме того, он отметил, что в обоих случаях существует "очень серьезный прогресс в переговорах".

"Но, чтобы было понятно, я не договаривался о встрече с представителями фермеров в субботу для переговоров. Я пообещал им, что проинформирую их о мерах, которые мы приняли, и о шансах на результаты этих мероприятий. И уже им судить, насколько они будут довольны", — отметил он.

Туск подчеркнул, что он ставит акцент на том, чтобы "Польша добилась изменений в европейской политике там, где это необходимо для того, чтобы польский фермер чувствовал себя защищенным".

Он подчеркнул, что "если кто-то все еще хочет протестовать — это его право, если он не нарушает правила так демонстративно, как некоторые участники вчерашней демонстрации".

В то же время, как отмечают в Polsat News, Туск призвал польского еврокомиссара по сельскому хозяйству Януша Войцеховского "ничего не испортить" в завершающей фазе переговоров Польши с Европейской комиссией.

"Я нахожусь в постоянном контакте с Брюсселем, я бы очень хотел, чтобы никто не уничтожил эту работу, потому что мы близки к финишу", — уточнил премьер.

Напомним, в Варшаве 6 марта официально началась всеобщая забастовка фермеров. Протесты стартовали перед офисом премьер-министра, из-за чего по всему городу перекрыли движение и подъездные пути к столице.