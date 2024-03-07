Свою независимость, по мнению главы Кремля, Бельгия получила из-за позиции РФ. В ответ на это издание Politico назвало Путина "главным российским псевдоисториком".

Российский президент Владимир Путин заявил, что Бельгия появилась на карте мира благодаря россиянам. Об этом он сказал 6 марта во время встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

Свою независимость, по его мнению, страна получила из-за позиции России. Путин не уточнил, каким образом это произошло.

"В значительной степени Бельгия появилась на карте мира благодаря России", — заявил он.

В ответ издание Politico назвало лидера РФ "главным российским псевдоисториком". Неудивительно, как заявили журналисты, учитывая послужной список Путина, правда из его заявлений выглядит почти наоборот.

Глава Кремля, как информирует издание, сделал свое ложное заявление в среду, отвечая на вопрос бельгийца на Всемирном молодежном фестивале, собрании молодых людей из России и всего мира, проходящем вблизи Сочи. Эти комментарии могут быть неслучайными, и есть веские причины, почему Путин начинает горячиться по поводу Бельгии. На Западе продолжаются дебаты по использованию российских активов. Подавляющее большинство этих активов хранится в Бельгии, в депозитарии ценных бумаг Euroclear.

Журналисты напомнили, что Путина часто обвиняли в пересмотре истории и использовании оружия для оправдания своих империалистических амбиций. Он неоднократно утверждал, что украинские земли исторически принадлежат России.

Напомним, 29 февраля журналист Такер Карлсон возмутился из-за слов Путина об Украине. По словам американского журналиста, ему очень не понравилась вся та часть разговора с президентом РФ, в которой тот пытался очернить Украину. Американский журналист также отметил, что обозначение человека "нацистом" — это попытка выставить его чистым злом. В то же время у Карлсона сложилось впечатление, что Путин действительно верит в то, что Украина населена неонацистами.