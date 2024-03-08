РФ использует Приднестровье и Гагаузию для дестабилизации ситуации в Молдове, — ISW

Усиленное внимание Москвы к отношениям с Гагаузией указывает на то, что Кремль намерен расшатывать ситуацию в Молдове.

Кремль надеется использовать Приднестровье и Гагаузию для гибридных операций, направленных на дестабилизацию ситуации в Молдове перед переговорами по ее вступлению в ЕС и президентскими выборами. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 7 марта.

Так, губернатор пророссийского молдавского автономного округа Гагаузия Евгения Гуцул 7 марта встретилась в России с заместителем главы администрации президента России Сергеем Кириенко и обсудила "поддержку, которую Россия может оказать Гагаузии" и "политическую ситуацию" в Молдове.

Гуцул просила Кириенко помочь гагаузам открыть счета в российских банках "на социальные проекты", отменить российское эмбарго на импорт из Гагаузии и помочь договориться с российской государственной энергетической компанией "Газпром" о поставках газа в Гагаузию по льготной цене.

Также Гуцул встречалась с президентом России Владимиром Путиным в Сочи 6 марта, где Путин, как сообщается, "пообещал поддерживать Гагаузию и гагаузский народ в защите его законных прав, полномочий и позиций на международной арене"

"Кремль усилил внимание к отношениям с Гагаузией после недавнего акцентирования внимания на другом пророссийском регионе Молдовы, сепаратистской республике Приднестровье. Это продолжает указывать на то, что Кремль надеется использовать оба эти региона для оправдания гибридных операций, направленных на дестабилизацию и дальнейшую поляризацию Молдовы накануне переговоров по вступлению Молдовы в ЕС и президентских выборов в Молдове, которые состоятся в 2024 году", — считают аналитики Института.

Напомним, что в Службе информации и безопасности Молдовы предупредили, что Россия попытается вмешаться в предстоящие президентские и парламентские выборы и спровоцировать социальные конфликты в Гагаузии и Приднестровье, чтобы нарушить процесс интеграции Молдовы в Европейский союз.