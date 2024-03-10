Ситуация на границе. Польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец"

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти направлениях.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко заявил в эфире телемарафона, что польские фермеры временно разблокировали пункт пропуска "Краковец" на польско-украинской границе.

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти направлениях. До этого было заблокировано шесть направлений, но в ночь с 8 на 9 марта польские аграрии прекратили свои действия на пункте пропуска "Краковец". Это временные действия, ведь согласно заявлению протестующих, свои действия они возобновят 13 марта. Как заявил Андрей Демченко, такую информацию сотрудники Государственной пограничной службы Украины получили от коллег из Польши.

На остальных пяти направлениях на польско-украинской границе остаются заблокированными примерно 1700 грузовиков. Несмотря на временное возобновление движения на пункте пропуска "Краковец" и то, что там наблюдается интенсивное движение грузового транспорта, все же существует очередь из грузовиков на территории Польши, заявил Демченко. Все эти грузовики, а их примерно 600, ожидают пересечения границы в сторону Украины.

Напоминаем, что польские фермеры угрожают масштабным протестом по всей стране. Польские фермеры не смогли договориться с правительством Дональда Туска и анонсировали масштабную уличную акцию. Протестующие угрожают парализовать работу всех заведений и учреждений в Польше из-за перекрытия дорог.

Также напоминаем, что недавно издание Politico написало, что в торговом споре Польши и Украины уже есть победитель и это Путин. Как отмечают журналисты, Варшава блокирует своего союзника, Киев, покупая сельскохозяйственную продукцию у врага — Москвы.