Выборы президента РФ: в Латвии будут проверять россиян, которые придут голосовать

Правоохранители будут проводить "скрининг" людей, которые придут на избирательный участок в посольство в Риге и следить за тем, чтобы не было попыток "прославления российской агрессии".

Сотрудники Государственной пограничной охраны и полиции Латвии планируют проверять людей, которые придут 17 марта голосовать в российское посольство в Риге. Правоохранители будут определять законные основания пребывания граждан Российской Федерации в стране. Об этом сообщает латвийское издание Delfi со ссылкой на интервью телеканалу TV3 начальника Государственной полиции Армандса Рукса.

Руководитель латвийской полиции призвал россиян, проживающих в Латвии и имеющих желание прийти на избирательный участок, быть готовыми к таким проверкам на улице и предоставлять правоохранителям визы или вид на жительство.

По словам Рукса, аналогичные проверки проводят и российские спецслужбы, когда граждане Латвии приходят на избирательные участки в Российской Федерации.

В случае, если полиция зафиксирует нарушение правил проживания в Латвии, то страна начнет процедуру депортации. Чтобы соблюдать надлежащий порядок при проведении такой процедуры, к проверкам привлекут представителей управления по делам гражданства и миграции.

Во время выборов президента России в Латвии полиция будет работать в усиленном режиме, "строго пресекая любые попытки прославления российской агрессии".

Напомним, выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. На временно оккупированных территориях Украины также будут проходить так называемые выборы.

Кроме Владимира Путина, в восьмых выборах президента России будут участвовать Леонид Слуцкий, Владислав Даванков и Николай Харитонов. Все трое — действующие депутаты Госдумы РФ и находятся под международными санкциями из-за поддержки полномасштабного вторжения в Украину.