Ультраправые в Португалии собираются взять реванш, увеличив места в парламенте в 4 раза (фото)

Как считают эксперты, ультраправая партия Chega, выступающая против истеблишмента, присвоила лозунг Estado Novo "Бог, страна, семья и работа" и закрепилась в качестве третьей по величине политической силы Португалии.

Ультраправая партия Chega Андре Вентуры на досрочных парламентских выборах, прошедших в Португалии 10 марта, увеличила количество депутатских мест в парламенте в четыре раза. Об этом пишет Politico.

Как сообщает издание, несмотря на то, что правоцентристская коалиция AD ("Демократический альянс) получила большинство, ей не хватает мест, чтобы получить статус парламентского большинства. Это озвучил и лидер социалистов Педро Нуну Сантос, который фактически признал поражение на выборах, заявив, что AD не должна рассчитывать на поддержку его партии в парламенте.

Chega, выступающая против истеблишмента, присвоившая лозунг Estado Novo "Бог, страна, семья и работа", закрепилась в качестве третьей по величине политической силы Португалии и теперь контролирует по меньшей мере 48 из 230 мест в парламенте. И даже если она останется в одиночестве, результат выборов укрепил ее мощное политическое присутствие в Португалии.

"Успех Chega на выборах означает, что она должна являться частью любого правительства, возглавляемого AD", — заявил лидер ультраправых Андре Вентура.

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Это означает, что Португалия, вероятно, движется к правительству меньшинства, которое, возможно, будет вынуждено идти на компромиссы в ключевых вопросах, чтобы получить поддержку других партий. Это усложнит продвижение администрацией трансформационных мер, которые, по словам лидера AD Луиша Монтенегру, необходимы для укрепления экономики, повышения заработной платы и уровня жизни.

Причина роста популярности ультраправых

Рост популярности Chega, как отмечает эксперты, является частью тенденции, которая наблюдается в таких странах, как Нидерланды, Франция и Германия. Многие люди в этих странах откровенно ностальгируют, как отмечают эксперты, по старым добрым временам авторитарного режима.

Но самое примечательное, как подчеркивают аналитики Politico, это то, что все эти процессы происходят всего за три месяца до выборов в Европарламент, на которых популистские группы, как ожидается, одержат дальнейшие победы. Так, Вентура наладил отношения с другими правыми партиями, в том числе с Vox в соседней Испании.

"Chega апеллирует к растущему количеству недовольных избирателей, обвиняя сменявшие друг друга левые и правоцентристские правительства в том, что называется системной коррупцией в Португалии", — акцентирует внимание издание.

Причем в одном из видео на сайте Chega Вентура заявил, что "очистит Португалию от социалистов и социал-демократов" — двух партий, доминирующих в португальской политике со времен Революции гвоздик 50 лет назад, восстания, которое привело к концу авторитарной диктатуры Estado Novo.

Напомним, что досрочные выборы в Португалии были объявлены после того, как премьер-министр Антониу Кошта от партии социалистов ушел в отставку из-за подозрений в коррупции.

Правые в Европе

Популярность правых партий по всему европейскому континенту растет. И не все они настроены положительно на поддержку Украины в войне с Россией. Данные опросов общественного мнения свидетельствуют, что популистские антиевропейские партии могут получить значительные успехи на выборах в Европарламент в июне 2024 года, что может резко сместить баланс.

За пределами Португалии воскресное поражение сулит плохие новости европейским социал-демократам. Потеряв Лиссабон, социалисты теперь правят лишь в четырех из 27 стран-членов ЕС, а тень возрождающихся крайне правых внутри Португалии и за рубежом, несомненно, будет нависать над празднованием Революции гвоздик в апреле, которое, как и каждый год, завершится повторением лозунга революции: Fascismo nunca mais — "Фашизму — больше никогда".

Напомним, Фокус писал, что, по словам народного депутата Егора Чернева, правые торжествуют в Европе — такое впечатление, что мир возвращается в 30-е годы прошлого века. Но он уверен, что Украине нужно налаживать связи даже с такими политическими силами, которые ей не нравятся.