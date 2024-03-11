"Не является чем-то новым": Столтенберг оценил уровень угрозы атак России на Швецию

Генсек НАТО пока не видит никакой непосредственной военной угрозы против любого члена НАТО, но призвал не терять бдительность.

Страны-члены НАТО всегда должны быть готовы к потенциальным кибератакам со стороны Российской Федерации. К моменту обретения членства в Альянсе Швеция неоднократно была под прицелом Москвы. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в понедельник, 11 марта.

Отвечая на вопрос шведского журналиста во время совместного брифинга с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном о том, стоит ли волноваться сейчас из-за неоднократных угроз в адрес Швеции, Столтенберг ответил, что союзники по НАТО всегда должны быть бдительными.

"К примеру, кибератаки на Швецию не является чем-то новым. Это был постоянный риск в течение многих лет, даже тогда, когда Швеция была вне НАТО. Мы не видим никакой непосредственной военной угрозы против любого члена НАТО", — заявил генсек Альянса.

Он пояснил, что частично это связано с тем, что Россия занята агрессивной войной против Украины.

Глава Альянса считает, что "Швеции безопаснее в НАТО, чем вне блока".

"Цель НАТО — убедиться, что любой потенциальный противник понимает, что нападение на одного члена Альянса повлечет за собой ответ со стороны всего Альянса. И цель этого — не спровоцировать конфликт, а предотвратить войну, сохранить мир. И НАТО успешно делало это в течение 75 лет, даже в самые холодные периоды холодной войны", — напомнил Столтенберг

В свою очередь премьер-министр Кристерссон заявил, что Швеция должна быть начеку. Он убежден, что Кремль не прекратит своих атак.

"Мы не должны быть наивными, и я думаю, что сейчас мы лучше, чем когда-либо прежде, осознаем риски, которые они представляют для нас. Так что просто будьте начеку", — сказал он.

Напомним, 11 марта в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония поднятия шведского флага. Швеция стала 32-м членом Альянса.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что два года назад, когда президент РФ Владимир Путин начал полномасштабное вторжение в Украину, он стремился "меньше НАТО и больше контроля над своими соседями". Вместо этого глава Кремля получил расширение Альянса, и членство Швеции является этому доказательством.