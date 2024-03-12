Анонимный художник Бэнкси может раскрыть свое имя: когда это случится

Популярный художник может раскрыть свое настоящее имя из-за судебного разбирательства по подлинности картины Monkey Queen.

Один из наиболее известных анонимных стрит-арт художников в мире, известный под псевдонимом Бэнкси, может столкнуться с возможным судебным разбирательством. Согласно сообщениям, два коллекционера выразили намерение подать в суд на компанию Pest Control в Великобритании, которая представляет интересы художника, поскольку она не в состоянии предоставить документальное подтверждение подлинности его произведений. Об этом сообщает The Guardian.

В центре спора находится произведение Monkey Queen ("Королева-обезьяна") из 2003 года, которое в 2020 году было приобретено коллекционерами Ники Кац и Рэя Хоуз за 34 тысячи долларов. Эта работа является гоммажем королеве Елизавете II, изображенной в облике ювелирно украшенной обезьяны.

Коллекционеры в настоящее время стремятся проверить подлинность картины, поэтому обратились в компанию Pest Control, которая специализируется на верификации работ Бэнкси. Они пытались получить подтверждение в течение трех лет, но работники агентства не отвечали на их запросы.

Несмотря на уверенность Ники Кац и Рэя Хоуз в том, что они приобрели оригинал Monkey Queen из коллекции умершего коллекционера Бэнкси, они все же стремятся завершить этот вопрос. Если подлинность картины будет подтверждена, ее стоимость может удвоиться.

Именно поэтому коллекционеры не нашли другого выхода и подали в суд на Pest Control за нарушение условий контракта, точнее – за задержку.

"Мы до сих пор в неопределенности, а это большие деньги. Они утверждают, что являются официальными валидаторами работ этого художника. Но процесс длится уже три года. Они просто не отвечают. Не говорят, или изображение настоящее, или нет. Все три года нас водят за нос", — возмущается коллекционер Ники Кац и добавляет: если бы это касалось картин Леонардо Да Винчи, то ситуация была бы гораздо проще. Они бы отнесли ее к экспертам – и те бы подтвердили ее подлинность. Однако с Бэнкси ситуация сложнее. Оригинальность работ художника имеет право подтверждать только сертификат Pest Control.

В Pest Control коротко прокомментировали инцидент: мол, их процесс аутентификации является надежным и тщательным, а иногда и длительным.

Напомним, что в 2008 году Daily Mail выпустили материал о том, что на самом деле Бэнкси — Робин Ганнингем, однако в результате никаких подтверждений этой теории за 16 лет так и не появилось. Сам Бэнкси также отрицал это.