В потерянном интервью: Бэнкси рассекретил свое имя в разговоре 20-летней давности

По словам журналистов, еще в 2023 году британский художник обсуждал свою выставку и назвал свое настоящее имя — Роберт Бэнкс.

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После многолетних разговоров было раскрыто имя таинственного стрит-артиста, известного под псевдонимом Бэнкси. Об этом сообщает BBC.

Имя художника было подтверждено в утерянном и недавно вновь опубликованном интервью, проведенном в 2003 году.

В рамках программы "История Бэнкси" на BBC Radio 4 британский художник обсуждал свою выставку. В ходе разговора бывший корреспондент по искусству на BBC, Найджел Ренч, спросил, разрешает ли художник использовать его настоящее имя.

Короткий разговор звучал так: "Это Роберт Бэнкс?" – спросил Найджел.

"Это Робби", – ответил художник.

"Робби. Хорошо. Робби", – отметил журналист.

Этот фрагмент не вошел в эфирный выпуск. Впрочем, недавно Найджел переслушал разговор и обнародовал полную версию.

Когда Бенкси спросили, есть ли граффити вандализмом, он ответил:

"Да. Это незаконно! Полицейские в прошлом говорили, что им это нравится, но… Я просто думаю, что это мое право пойти и разрисовать это. И все равно кто-то другой имеет право пойти и закрасить это, если оно ему не нравится, понимаете? На самом деле с ведром белой краски не нужно много времени, чтобы закрасить что-нибудь. Ты относишься к городу как к большой игровой площадке, понимаешь? Здесь можно бездельничать, понимаешь?".

Тайна личности Бэнкси продолжается. Поговаривают, что художник – музыкант Massive Attack Роберт Дель Ная. Еще одним потенциальным кандидатом является Робин Ганнингем, родившийся 28 июля в 1973 году в Йейте. Эту теорию подтвердили в 2016 году ученые из Лондонского университета королевы Марии.

Напомним, вскоре после того, как работы Бэнкси появились в Украине, появилось шутливое видео, на котором некий мужчина рисует одно из граффити.