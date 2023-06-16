В Глазго откроется первая официальная выставка Бэнкси за 14 лет

На выставке впервые будет представлена подборка трафаретов художника. В том числе и те, которыми он пользовался, создавая работы в Украине.

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В эти выходные в шотландском Глазго откроется новая выставка работ Бэнкси, которая станет первой официальной выставкой художника за 14 лет. Об этом пишет News Artnet.

Выставка Cut & Run в Галерее современного искусства Глазго (GoMA) — первая выставка, официально разрешенная неуловимым уличным художником за более чем десятилетие.

Выставка будет охватывать 25 лет карьеры Бэнкси и впервые представит подборку трафаретов художника.

На выставке в Глазго также будет представлено множество артефактов, собранных на протяжении всей карьеры Бэнкси, в том числе собственный туалет художника.

Выставка Бэнкси пройдет в Глазго

"Я годами прятал эти трафареты, помня, что они могут быть использованы в качестве улик при обвинении в преступном ущербе. Но этот момент, кажется, прошел, так что теперь я выставляю их в галерее как произведения искусства. Я не уверен, что это теперь является большим преступлением", — сказал Бэнкси.

На выставке будет представлена модель, показывающая, как "Девочка с воздушным шаром" была уничтожена на аукционе Sotheby’s в 2018 году с помощью устройства, спрятанного в раме.

Выставка Бэнкси пройдет в Глазго

Глазго был выбран в качестве места проведения выставки из-за дорожного конуса, который около 40 лет украшал голову статуи герцога Веллингтона перед музеем. Хоть его и убирает полиция, конус все равно оказывается на голове статуи и уже стал символом Глазго.

Выставка Бэнкси пройдет в Глазго Фото: Getty Images

"Это может показаться абсурдным и претенциозным (просто подождите, пока вы не увидите остальную часть выставки), но это мое любимое произведение искусства в Великобритании и причина, по которой я привез сюда выставку", — сказано в заявлении Бэнкси перед открытием выставки.

Также на выставке будут представлены трафареты, с помощью которого нарисовали изображение гимнастки на поврежденном российскими обстрелами здании в Бородянке.

Трафареты Бэнкси

На Cut and Run покажут пуленепробиваемый жилет, который Stormzy носил на фестивале в Гластонбери. Знаменитое граффити с целующимися полицейскими, которые появились на стене паба "Принц Альберт" в Брайтоне, Восточный Сассекс.

Менеджер музея GoMA Гарет Джеймс сказал, что выставка ""идеально подходит для GoMA и города".

"Гимнастка" Бэнкси в Бородянке Фото: banksy.co.uk

"Это была уникальная возможность поработать с художником, который вдохновлял и бросал вызов людям во всем мире своими работами в течение последних 25 лет", — сказал он The Herald.

Шоу в Глазго продлится почти три месяца с 18 июня по 28 августа и может гастролировать в будущем, если окажется популярным.

Последняя официальная выставка Бэнкси была показана более десяти лет назад в родном городе художника Бристоле.

Выставка в Бристольском музее и художественной галерее в 2009 году проходила под названием "Бэнкси против Бристольского музея".

Напомним, вскоре после того, как работы Бэнкси появились в Украине, появилось шутливое видео, на котором некий мужчина рисует одно из граффити.