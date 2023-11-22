У загубленому інтерв'ю: Бенксі розсекретив своє ім'я в розмові 20-річної давнини
За словами журналістів, ще 2023 року британський художник обговорював свою виставку і назвав своє справжнє ім'я — Роберт Бенкс.
Після багаторічних розмов було розкрито ім'я таємничого стріт-артиста, відомого під псевдонімом Бенксі. Про це повідомляє BBC.
Ім'я художника було підтверджено у загубленому і нещодавно знову опублікованому інтерв'ю, проведеному 2003 року.
У рамках програми "Історія Бенксі" на BBC Radio 4 британський художник обговорював свою виставку. Під час розмови колишній кореспондент з мистецтва на BBC, Найджел Ренч, запитав, чи дозволяє художник використовувати його справжнє ім'я.
Коротка розмова звучала так: "Це Роберт Бенкс?" — запитав Найджел.
"Це Роббі", — відповів художник.
"Роббі. Добре. Роббі", — зазначив журналіст.
Цей фрагмент не увійшов до ефірного випуску. Утім, нещодавно Найджел переслухав розмову й оприлюднив повну версію.
Коли Бенксі запитали, чи є графіті вандалізмом, він відповів:
"Так. Це незаконно! Поліцейські в минулому говорили, що їм це подобається, але... Я просто думаю, що це моє право піти і розмалювати це. І все одно хтось інший має право піти і зафарбувати це, якщо воно йому не подобається, розумієте? Насправді з відром білої фарби не потрібно багато часу, щоб зафарбувати що-небудь. Ти ставишся до міста як до великого ігрового майданчика, розумієш? Тут можна байдикувати, розумієш?".
Таємниця особистості Бенксі триває. Подейкують, що художник — музикант Massive Attack Роберт Дель Ная. Ще одним потенційним кандидатом є Робін Ганнінгем, який народився 28 липня 1973 року в Єйті. Цю теорію підтвердили 2016 року вчені з Лондонського університету королеви Марії.
Нагадаємо, незабаром після того, як роботи Бенксі з'явилися в Україні, з'явилося жартівливе відео, на якому якийсь чоловік малює одне з графіті.