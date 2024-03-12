В марте заканчивается программа для украинцев, которые хотят переехать в Канаду, — СМИ

По словам журналистов, за два года 960 тысяч человек получили разрешение на въезд в Канаду по программе CUAET, но к концу февраля приехали только 250 тысяч. 92% обладателей временной канадской визы хотят подать заявки на постоянное место жительства.

Благодаря программе поддержки украинцев в Канаде больше 200 тысяч граждан Украины переехали в страну. После начала войны в 2022 году Оттава на время разрешила экстренные поездки в рамках проекта CUAET, который позволяет находиться в Канаде до трех лет. Об этом пишет National Post.

Украинцам нужно было до июля прошлого года подать заявку на участие в программе и до конца марта приехать. С начала действия программы 960 тысяч человек получили разрешение на въезд в Канаду. Однако по состоянию на конец февраля приехали лишь 250 тысяч.

Игорь Михальчишин, генеральный директор Конгресса украинцев Канады, заявил, что в последние несколько недель определенно выросло число украинцев, которые пользуются такими визами.

"Еженедельно мы видим все больше приезжих, которые спешат успеть до завершения программы", — объяснил он.

Эта программа дает возможность гражданам Украины получить разрешение на работу и обучение, а также некоторую поддержку по прибытии. Но это не программа для беженцев или постоянного проживания. А те, кто уже находится в Канаде, могут продлить свои разрешения до 2027 года, если подадут заявку до конца марта.

Поначалу крайний срок для переезда в Канаду установили до прошлого года, но организация украинцев в Канаде настаивала, что срок нужно продлить. Правительство пошло на уступки. Но теперь власти считают, что пришло время завершить программу.

"Мы думали, что два года — это разумный срок для того, чтобы люди приняли решение", — сказал Михальчишин. По его словам, он не ожидает значительного притока беженцев из Украины, а главный вопрос в том, сколько украинцев решат остаться в Канаде постоянно.

Организация Operation Ukraine Safe Haven, в рамках которой федеральные и региональные власти Канады объединили усилия, чтобы помочь украинцам, провели опрос среди переселенцев. Выяснилось, что 92% обладателей временной визы хотят подать заявки на постоянное место жительства.

По итогам опроса, чуть более 80% нашли работу в Канаде примерно в течение месяца по прибытии. Большинство обосновались в провинциях Онтарио или Альберта.

Помимо временных программ, правительство открыло программу постоянного проживания для украинцев с семьями в Канаде. Эта программа должна закрыться в октябре. Но Конгресс украинцев Канады хочет ее продлить, поскольку многие семьи все еще не определились со своим будущим.

Мэри Роуз Сабатер, сотрудница Министерства гражданства и иммиграции Канады, уточнила, что даже когда программа CUAET закроется, граждане Украины все равно смогут подать заявку на переезд по другим программам.

По ее словам, правительство продолжает рассматривать все иммиграционные проекты в свете войны в Украине.

"Статус расширенного визита, статус работы и обучения, которые открывает CUAET, а также доступ к службе по предоставлению жилья, помогут участникам программы", — объяснила она, добавив, что проект может помочь улучшить языковые навыки, получить опыт работы в Канаде или признание иностранных дипломов.

Напомним, что в феврале Канада выделила $362 млн на жилье для беженцев. Министр по вопросам иммиграции Марк Миллер объяснил, 100 млн из этой суммы перечислят Квебеку. По его словам, госслужбы работают на пределе своих возможностей, пытаясь справиться с наплывом беженцев.

Также сообщалось, что десятки тысяч жителей Украины должны были переехать в Канаду до марта этого года.