Президент Румынии баллотируется на пост генесека НАТО: что он говорит об Украине

По словам Клауса Йоханниса, оборонный альянс нуждается в "обновленном взгляде на свою миссию". Он также пообещал обеспечить Украине "победу в ее экзистенциальной битве" против России.

Во вторник, 12 марта, президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о намерении баллотироваться на должность генерального секретаря Североатлантического Альянса. Об этом пишет Politico.

"Я считаю, что НАТО, в свою очередь, нуждается в обновленном взгляде на свою миссию. Восточная Европа вносит ценный вклад в дискуссии и решения внутри НАТО", — заявил политик.

Как отмечают журналисты, президентский срок Йоханниса завершается в декабре 2024 года. В случае назначения на должность генсека НАТО он станет первым главой альянса из страны, которая состояла в советском блоке.

Авторы статьи также указали на то, что Йоханнису придется конкурировать с нынешним премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, кандидатуру которого уже поддержали США, Великобритания, Франция и Германия.

Что Йоханнис говорит об Украине

В своей статье для Politico Клаус Йоханнис заявил, что военная агрессия России против Украины "разрушила мир и серьезно изменила нашу среду безопасности". Он отметил, что РФ останется самой значительной и прямой угрозой для оборонного союза в обозримом будущем.

В статье Йоханнис также подчеркнул, что на сегодняшний день нет ничего более важного, чем обеспечить победу Украины в ее "экзистенциальной битве" против Российской Федерации. По его словам, альянс может это сделать, предоставив Киеву всю необходимую поддержку.

"У нас также есть моральное, политическое и стратегическое обязательство обеспечить устойчивое продвижение Украины на пути к будущему членству в НАТО, а также к вступлению в ЕС", — подчеркнул Йоханнис.

Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас выразила готовность рассмотреть возможность занять пост генерального секретаря НАТО при наличии должной поддержки.

При этом, по данным СМИ, президент США Джо Байден поддерживает кандидатуру нынешнего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на должность нового генерального секретаря НАТО.